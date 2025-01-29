Вдарять сильні морози — коли чекати на різку зміну погоди в Україні

Жінки гуляють засніженою вулицею. Фото: top.today

Кінець січня був в Україні аномально теплим, в деяких регіонах навіть зафіксували температурні рекорди. Натомість на початку лютого погода кардинально змінить курс.

Про це стало відомо з метеорадара Ventusky.

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Погода в Україні різко зміниться

Вже з 5 лютого в Україні прогнозують сильне похолодання. Першими під удар потраплять області західної частини України — там заморозить. Зрештою така погода пошириться на всі регіони.

Синоптики подекуди прогнозують температуру повітря до -16 °C. Поволі почне теплішати з 10 лютого.

Прогноз погоди в Україні з наступного тижня. Фото: скриншот

Нагадаємо, тиждень в Україні розпочався з тепла. Температура була аномально високою. Вже в середу в частині областей задощило, а до кінця тижня опади накриють всю Україну.

На Землі не прогнозують магнітних бур сьогодні, 29 січня. На Сонці був лише один спалах, який не вплине на метеозалежних людей.