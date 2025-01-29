Магнітні бурі 29 січня — прогноз для метеозалежних

Чи чекати магнітних бур — прогноз для метеозалежних на сьогодні
Сьогодні, 29 січня, магнітних бур на Землі не очікується. За останню добу сонячна активність була на помірному рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 29 січня
Протягом останньої доби на Сонці стався один спалах класу С. Він не сильно впливає на Землю, тож магнітних бур сьогодні не очікується.
Геомагнітне поле в середу, 29 січня, буде від тихого до нестабільного рівня. Очікується помірна сонячна активність з низькою ймовірністю спалахів класу М.
Сонячна активність на 29 січня:
- можливість малого геомагнітного шторму — 10%,
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%,
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%,
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%,
- кількість сонячних плям — 55.
Нагадаємо, до кінця січня прогнозується низька сонячна активність. Однак ситуація з магнітними бурями може змінитись через нові спалахи на сонці.
Вперше в історії падіння метеорита на землю вдалося зафіксували на відео та аудіо. Це сталося на острові Принца Едварда в Канаді.
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