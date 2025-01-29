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Чи чекати магнітних бур — прогноз для метеозалежних на сьогодні

29 січня 2025 11:14
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 29 січня — прогноз для метеозалежних
У жінки болить голова. Фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

Сьогодні, 29 січня, магнітних бур на Землі не очікується. За останню добу сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом останньої доби на Сонці стався один спалах класу С. Він не сильно впливає на Землю, тож магнітних бур сьогодні не очікується. 

Геомагнітне поле в середу, 29 січня, буде від тихого до нестабільного рівня. Очікується помірна сонячна активність з низькою ймовірністю спалахів класу М.

Прогноз магнітних бур на середу, 29 січня
Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Сонячна активність на 29 січня:

  • можливість малого геомагнітного шторму — 10%,
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%,
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%,
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%,
  • кількість сонячних плям — 55.

Нагадаємо, до кінця січня прогнозується низька сонячна активність. Однак ситуація з магнітними бурями може змінитись через нові спалахи на сонці.

Вперше в історії падіння метеорита на землю вдалося зафіксували на відео та аудіо. Це сталося на острові Принца Едварда в Канаді.

космос Сонце здоров'я магнітні бурі метеозалежність

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