Коли магнітні бурі у січні 2025 року — детальний календар небезпечних дат

Вплив магнітних бур на здоров'я людини. Колаж: Новини.LIVE

Січень 2025 року обіцяє бути спокійним. Проте, геомагнітний "штиль" час від часу змінюватиметься на серйозні геошторми. За попередніми прогнозами фахівців, слід очікувати кілька великих магнітних бур, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Щоб мінімізувати вплив, рекомендується заздалегідь готуватись до дат "Х".

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготували детальний розклад магнітних бур на січень 2025 року. Дізнайтеся, які дати нестимуть найбільшу небезпеку в перший місяць року.

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Розклад магнітних бур на січень 2025:

1 січня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 2 січня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 3 січня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 4 січня — K-індекс 4 ( М агнітна буря середньої сили) ;

— ; 5 січня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 6 січня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 7 січня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 8 січня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 9 січня — K-індекс 4 ( М агнітна буря середньої сили) ;

— ; 10 січня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 11 січня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 12 січня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 13 січня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 14 січня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 15 січня — K-індекс 4 ( М агнітна буря середньої сили) ;

— ; 16 січня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 17 січня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 18 січня — K-індекс 4 ( М агнітна буря середньої сили) ;

— ; 19 січня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 20 січня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 21 січня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 22 січня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 23 січня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 24 січня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 25 січня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 26 січня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 27 січня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 28 січня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 29 січня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 30 січня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 31 січня — K-індекс 2 (низька сонячна активність).

Варто зазначити, що це лише попередній прогноз спеціалістів, який може змінитися протягом місяця. Адже нові сонячні спалахи та викиди коронарної маси, які провокують магнітні бурі на Землі, можуть виникнути у будь-який момент.

Викиди коронарної маси на Сонці. Фото: shutterstock.com

Як впливають магнітні бурі на самопочуття

Магнітні бурі можуть викликати різні симптоми, особливо у людей, які мають хронічні захворювання або схильні до стресів. Найпоширеніші:

втома;

апатія;

головний біль;

запаморочення;

дратівливість;

тривожність;

перепади настрою;

порушення сну;

біль у суглобах та м'язах;

коливання артеріального тиску.

Жінка страждає від головного болю. Фото: depositphotos.com

Як захистити себе під час магнітних бур

Як зазначають спеціалісти, дотримання здорового способу життя допоможе знизити вплив геомагнітних коливань. Ось кілька рекомендацій:

Прогулянки на свіжому повітрі. Це покращує кровообіг і знижує стрес. Регулярний сон. Спіть не менше 7-8 годин. Фізична активність. Навіть легкі вправи сприяють стабілізації стану. Збалансоване харчування. Включіть у раціон продукти, багаті на вітаміни. Психологічний спокій. Займайтеся хобі, медитацією або творчістю, щоб розслаблятися та покращувати настрій.

Людям із хронічними захворюваннями варто тримати під рукою ліки, призначені лікарем, для своєчасної допомоги.

Дотримуючись цих порад, ви зможете зберегти гарне самопочуття навіть у періоди підвищеної сонячної активності.

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