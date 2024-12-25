Когда магнитные бури в январе 2025 года — подробный календарь опасных дат

Воздействие магнитных бурь на здоровье человека. Коллаж: Новини.LIVE

Январь 2025 года обещает быть спокойным. Тем не менее геомагнитный "штиль" будет время от времени меняться на серьезные геоштормы. По предварительным прогнозам специалистов, следует ожидать несколько крупных магнитных бурь, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Чтобы минимизировать влияние, рекомендуется предварительно готовиться к датам "Х".

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили детальное расписание магнитных бурь на январь 2025 года. Узнайте, какие даты будут представлять наибольшую опасность в первый месяц года.

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Расписание магнитных бурь на январь 2025 года:

1 января — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 2 января — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 3 января — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 4 января — K-индекс 4 ( Магнитная буря средней силы) ;

— 5 января — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 6 января — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 7 января — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 8 января — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 9 января — K-индекс 4 ( Магнитная буря средней силы) ;

— 10 января — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 11 января — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 12 января — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 13 января — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 14 января — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 15 января — K-индекс 4 ( Магнитная буря средней силы) ;

— 16 января — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 17 января — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 18 января — K-индекс 4 ( Магнитная буря средней силы) ;

— 19 января — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 20 января — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 21 января — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 22 января — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 23 января — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 24 января — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 25 января — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 26 января — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 27 января — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 28 января — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 29 января — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 30 января — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 31 января — K-индекс 2 (низкая солнечная активность).

Следует отметить, что это лишь предварительный прогноз специалистов, который может измениться в течение месяца. Ведь новые солнечные вспышки и выбросы коронарной массы, провоцирующие магнитные бури на Земле, могут возникнуть в любой момент.

Выбросы коронарной массы на Солнце. Фото: shutterstock.com

Как влияют магнитные бури на самочувствие

Магнитные бури могут вызывать различные симптомы, особенно у людей, имеющих хронические заболевания или подверженных стрессам. Самые распространенные:

усталость;

апатия;

головные боли;

головокружение;

раздражительность;

тревожность;

перепады настроения;

нарушение сна;

боли в суставах и мышцах;

колебания артериального давления.

Женщина страдает от головных болей. Фото: depositphotos.com

Как защитить себя во время магнитных бурь

Соблюдение здорового образа жизни поможет снизить влияние геомагнитных колебаний. Вот несколько рекомендаций:

Прогулки на открытом воздухе. Это улучшает кровообращение и снижает стресс. Регулярный сон. Спите не менее 7-8 часов. Физическая активность. Даже легкие упражнения способствуют стабилизации состояния. Сбалансированное питание. Включите в рацион продукты, богатые витаминами. Психологическое спокойствие. Занимайтесь хобби, медитацией или творчеством, чтобы расслабляться и улучшать настроение.

Людям с хроническими заболеваниями следует держать под рукой лекарство, предназначенное врачом, для своевременной помощи.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить хорошее самочувствие даже в периоды повышенной солнечной активности.

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