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Місячний календар стрижок на січень 2025 — три небезпечні дні

24 грудня 2024 08:00
Світлана Конюшенко - Редактор
Місячний календар стрижок на січень 2025 — коли вдалі та невдалі дні для зміни зачіски
Дівчина засмучена через пошкоджене волосся. Фото: istockphoto.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Січень 2025 року — найкращий період, щоб оновити свою зачіску або зміни образ й розпочати рік новими, оновленими та впевненими у собі. Проте, у перший місяць року є два небезпечні дні, коли будь-які маніпуляції з волоссям можуть нашкодити. 

Місячний календар стрижок на січень 2025 року допоможе вибрати ідеальний день для візиту до перукаря! Дізнайтеся, коли стрижка принесе вам чудовий вигляд та гармонію, у статті Новини.LIVE

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Фази Місяця у січні 2025 року 

  • Місяць, що зростає — з 1 по 13 січня;
  • Повня у знаку Рака — 14 січня о 0:26 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 15 по 28 січня;
  • Молодик у знаку Водолія — 29 січня о 14:35 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — 30-31 січня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у січні 2025 року
Фази Місяця у січні. Фото: shutterstock.com

Місячний календар стрижок на січень 2025 року — найсприятливіші дати місяця

Щоб будь-які перевтілення були вдалими, а стрижка приносила волоссю тільки здоров'я, астрологи рекомендують звернути увагу на такі дати: 

  • 9, 10 січня — найкращі дні для зміни іміджу та експериментів з новими зачісками, адже вони будуть особливо вдалими. Стрижка в цей час не тільки покращить ваш вигляд, але й зміцнить волосся, зробить його густішим і блискучішим;
  • 18 січня — ідеальний день для оновлення стилю. Стрижка в цей день сприятиме залученню позитивної енергії та поліпшенню настрою;
  • 25, 26 та 27 січня — Місяць допомагає активувати ріст волосся, а нова зачіска подарує вам упевненість та гармонію. Крім того, ці дні вважаються сприятливими для розв'язання фінансових питань — вдалий імідж може стати ключем до нових можливостей.

Загалом вдалі дні для стрижки: 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 28 січня. 

 

Місячний календар стрижок на січень 2025 року — найсприятливіші дати місяця
Дівчина доглядає за волоссям. Фото: freepik.com

Коли не можна стригти волосся у січні 2025 року — небезпечні дати

Окрім вдалих днів, астрологи радять звернути увагу й на небезпечні та несприятливі дні для походу до перукаря. Ці дати можуть нашкодити волоссю й відняти у нього силу та красу. 

Найнебезпечнішими для стрижки у січні 2025 року будуть три дні. Астрологи радять запам'ятати ці дати й не використовувати:

  • 29 січня (Молодик у Водолії) — цей день вкрай несприятливий для будь-яких маніпуляцій із волоссям. Зачіска може вийти невдалою, а волосся стане слабким і ламким. Астрологи радять приділити час живильним маскам і процедурам, що оздоровлюють або відновлюють волосся;
  • 4 та 5 січня — енергетика цих днів є нестабільною, тому стрижка може призвести до непередбачуваних результатів. Існує ризик погіршення стану волосся або навіть затримки в його рості.

Також не рекомендується відвідувати перукаря 7, 14 та 19 січня, адже стрижка може викликати дисбаланс енергії. Це може проявлятися у вигляді втрати впевненості в собі або навіть дрібних неприємностей у справах.

 

Коли не можна стригти волосся у січні 2025 року — небезпечні дати
Дівчина розчісує сухе та неслухняне волосся. Фото: freepik.com

Також пропонуємо скористатися місячним календарем справ на січень 2025 року, який допоможе визначити найвдаліші дати місяця. 

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08:02 На Полтавщині чоловік купив фейкову довідку ВЛК — що вирішив суд

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

07:53 Uklon підбив підсумки року — як допоміг ЗСУ та возив пасажирів

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