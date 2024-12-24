Лунный календарь стрижек на январь 2025 — когда удачные и неудачные дни для смены прически

Девушка расстроена из-за поврежденных волос. Фото: istockphoto.com

Январь 2025 года — лучший период, чтобы обновить свою прическу или изменить образ и начать год новыми, обновленными и уверенными в себе. Однако в первый месяц года есть два опасных дня, когда любые манипуляции с волосами могут навредить.

Лунный календарь стрижек на январь 2025 года поможет выбрать идеальный день для визита к парикмахеру! Узнайте, когда стрижка принесет вам отличный вид и гармонию, в статье Новини.LIVE.

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Фазы Луны в январе 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 13 января;

— с 1 по 13 января; Полнолуние в знаке Рака — 14 января в 0:26 по Киеву;

— 14 января в 0:26 по Киеву; Убывающая Луна — с 15 по 28 января;

— с 15 по 28 января; Новолуние в знаке Водолея — 29 января в 14:35 по Киеву;

— 29 января в 14:35 по Киеву; Растущая Луна — 30-31 января;

— 30-31 января; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Фазы Луны в январе. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь стрижек на январь 2025 года — самые благоприятные даты месяца

Чтобы любые перевоплощения были удачными, а стрижка приносила волосам только здоровье, астрологи рекомендуют обратить внимание на следующие даты:

9, 10 января — лучшие дни для смены имиджа и экспериментов с новыми прически, ведь они будут особенно удачными. Стрижка в это время не только улучшит ваш вид, но и укрепит волосы, сделает их более густыми и блестящими;

— лучшие дни для смены имиджа и экспериментов с новыми прически, ведь они будут особенно удачными. Стрижка в это время не только улучшит ваш вид, но и укрепит волосы, сделает их более густыми и блестящими; 18 января — идеальный день для обновления стиля. Стрижка в этот день будет способствовать привлечению положительной энергии и улучшению настроения;

— идеальный день для обновления стиля. Стрижка в этот день будет способствовать привлечению положительной энергии и улучшению настроения; 25, 26 и 27 января — Луна помогает активировать рост волос, а новая прическа подарит вам уверенность и гармонию. Кроме того, эти дни считаются благоприятными для решения финансовых вопросов — удачный имидж может стать ключом к новым возможностям.

В целом удачные дни для стрижки: 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 28 января.

Девушка ухаживает за волосами. Фото: freepik.com

Когда нельзя стричь волосы в январе 2025 года — опасные даты

Кроме удачных дней астрологи советуют обратить внимание и на опасные и неблагоприятные дни для похода к парикмахеру. Эти даты могут навредить волосам и отнять у них силу и красоту.

Самыми опасными для стрижки в январе 2025 года будут три дня. Астрологи советуют запомнить эти даты и не использовать:

29 января (Новолуние в Водолее) — этот день крайне неблагоприятный для любых манипуляций с волосами. Прическа может получиться неудачной, а волосы станут слабыми и ломкими. Астрологи советуют уделить время питательным маскам и процедурам, оздоравливающим или восстанавливающим волосы;

— этот день крайне неблагоприятный для любых манипуляций с волосами. Прическа может получиться неудачной, а волосы станут слабыми и ломкими. Астрологи советуют уделить время питательным маскам и процедурам, оздоравливающим или восстанавливающим волосы; 4 и 5 января — энергетика этих дней нестабильна, поэтому стрижка может привести к непредсказуемым результатам. Существует риск ухудшения состояния волос или даже задержки в росте.

Также не рекомендуется посещать парикмахера 7, 14 и 19 января, ведь стрижка может вызвать дисбаланс энергии. Это может проявляться посредством потери уверенности в себе или даже через мелкие неприятности в делах.

Девушка расчесывает сухие и непослушные волосы. Фото: freepik.com

Также предлагаем воспользоваться лунным календарем дел на январь 2025 года, который поможет определить самые удачные даты месяца.