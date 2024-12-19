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Три нові стрижки, що замінять каскад і піксі у 2025 році

19 грудня 2024 16:05
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Хітові стрижки 2025 року — що обрати замість каскаду і піксі
Жінка зі стильною стрижкою. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

У світі моди все змінюється зі швидкістю світла, і 2025 рік не стане винятком. На зміну каскаду та піксі, які довго тримали лідерство, приходять зачіски, що поєднують простоту, текстуру й м’які лінії. Головний акцент нового року — це стиль, який не потребує багато годин на укладання, але водночас має бездоганний вигляд.

Новини.LIVE пропонує звернути увагу на три зачіски, що підкорять модний олімп у 2025 році.

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Подовжений боб

Стрижка боб вже стала улюбленицею багатьох жінок, і в новому сезоні вона не втрачає своєї популярності. Але цього разу акцент зроблено на подовжені передні пасма та асиметричність. Така зачіска ідеально підходить як для прямого, так і для хвилястого волосся.

Вона додає образу витонченості, залишаючись водночас легкою та універсальною. Якщо шукаєте зачіску, яка буде мати стильний вигляд і не надто екстравагантно, подовжений боб — те, що потрібно.

Подовжений боб в тренді тримається роками
Подовжений боб. Фото з Instagram

Текстурована коротка стрижка

Для тих, хто хоче кардинально змінити імідж, але не готовий до надкоротких варіантів, коротка текстурована стрижка стане чудовим вибором. Вона створює ефект недбалих, але об’ємних пасом, додаючи образу легкості й навіть трохи омолоджуючи риси обличчя.

Ця зачіска підходить для будь-якого типу волосся та форми обличчя, роблячи її справжнім мастхевом для тих, хто прагне універсальності й легкості.

Стрижка на коротке волосся
Текстурована коротка стрижка. Фото з Instagram

Градуйована стрижка з ефектом хвиль

Градуйована стрижка повертається у 2025 році, але тепер вона ще м’якша та жіночніша. Особливий шарм їй надають легкі хвилі, які створюють ілюзію об’єму і допомагають скоригувати овал обличчя.

Градуйована стрижка завжди має стильний вигляд
Градуйована стрижка. Фото з Instagram

Ця зачіска має чудовий вигляд на хвилястому волоссі, додаючи образу легкості та романтики. І найкраще — її легко укладати, тож навіть у найзайнятіші ранки ваш стиль залишатиметься бездоганним.

Раніше ми писали про те, яку стрижку обрати жінкам після 40 років, щоб мати стильний вигляд. 

Також ми повідомляли, які зачіски 90-х знову будуть в моді у 2025 році.

 

мода стрижки краса стиль 2025 рік

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17:03 Мухобійка для ворога — винахід одеських інженерів допомагає ЗСУ

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