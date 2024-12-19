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Три новых стрижки, которые заменят каскад и пикси в 2025 году

19 декабря 2024 16:05
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Хитовые стрижки 2025 года — что выбрать вместо каскада и пикси
Женщина со стильной стрижкой. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

В мире моды все меняется со скоростью света, и 2025 год не станет исключением. На смену каскаду и пикси, которые долго держали лидерство, приходят прически, сочетающие простоту, текстуру и мягкие линии. Главный акцент нового года — это стиль, который не требует много часов на укладку, но в то же время выглядит безупречно.

Новини.LIVE предлагает обратить внимание на три прически, которые покорят модный олимп в 2025 году.

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Удлиненный боб

Стрижка боб уже стала любимицей многих женщин, и в новом сезоне она не теряет своей популярности. Но на этот раз акцент сделан на удлиненные передние пряди и асимметричность. Такая прическа идеально подходит как для прямых, так и для волнистых волос.

Она придает образу утонченности, оставаясь одновременно легкой и универсальной. Если ищете прическу, которая будет выглядеть стильно и не слишком экстравагантно, удлиненный боб — то, что нужно.

Удлиненный боб в тренде держится годами
Удлиненный боб. Фото с Instagram

Текстурированная короткая стрижка

Для тех, кто хочет кардинально изменить имидж, но не готов к сверхкратким вариантам, короткая текстурированная стрижка станет отличным выбором. Она создает эффект небрежных, но объемных прядей, придавая образу легкости и даже немного омолаживая черты лица.

Эта прическа подходит для любого типа волос и формы лица, делая ее настоящим мастхевом для тех, кто стремится к универсальности и легкости.

Стрижка на короткие волосы
Текстурированная короткая стрижка. Фото с Instagram

Градуированная стрижка с эффектом волн

Градуированная стрижка возвращается в 2025 году, но теперь она еще более мягкая и женственная. Особый шарм ей придают легкие волны, создающие иллюзию объема и помогающие скорректировать овал лица.

Градуированная стрижка всегда выглядит стильно.
Градуированная стрижка. Фото с Instagram

Эта прическа прекрасно выглядит на волнистых волосах, придавая образу легкости и романтики. И главное — ее легко укладывать, поэтому даже в самое занятое утро ваш стиль будет оставаться безупречным.

Раньше мы писали о том, какую стрижку выбрать женщинам после 40 лет, чтобы выглядеть стильно.

Также мы сообщали, какие прически 90-х снова будут в моде в 2025 году.

мода стрижки красота стиль 2025 год

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