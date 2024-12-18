Місячний календар на січень 2025 — коли та що краще планувати, сприятливі дні

Місячний календар на січень 2025 — які три дні несуть небезпеку
Січень — це час, коли ми всі прагнемо налаштувати рік на успіх, зробити перші кроки до здійснення планів та втілення мрій. Щоб розпочати 2025 рік гармонійно, важливо враховувати фази Місяця, які здатні впливати на наше самопочуття, емоції та ефективність.
Новини.LIVE підготував для Вас детальний місячний календар на січень 2025 року. Ви дізнаєтеся, коли найсприятливіші дні для важливих справ та прибутків, а також у які дати краще уникати ризиків і конфліктів.
Фази Місяця у січні 2025 року
- Місяць, що зростає — з 1 по 13 січня;
- Повня у знаку Рака — 14 січня о 0:26 за Києвом;
- Місяць, що спадає — з 15 по 28 січня;
- Молодик у знаку Водолія — 29 січня о 14:35 за Києвом;
- Місяць, що зростає — 30-31 січня;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Чотири фази Місяця — як вони впливають на наше життя
Астрологи впевнені, що фази Місяця та знаки Зодіаку, через які він проходить, мають прямий вплив на наші емоції, настрій і навіть фізичне самопочуття. Розуміння цих циклів допомагає краще керувати своїм станом і ефективно планувати справи.
Новий Місяць — час починати з чистого аркуша
Новий Місяць — ідеальний момент для постановки цілей і планування. Діяти імпульсивно не варто, використовуйте цей час для розробки нових ідей, але уникайте поспішних рішень. У цей період організм уповільнює свої процеси, а розум спрямований на концентрацію і рефлексію.
Перша чверть — енергія для дій
Цей етап сприятливий для розвитку започаткованих проєктів і досягнення поставлених цілей. Ви відчуєте приплив сил, мотивацію та бажання діяти. Проте важливо залишатися відповідальними й не кидати розпочаті справи.
Повний Місяць — підсумки й емоції на максимумі
Повний Місяць — час для святкування досягнень і завершення важливих завдань. Але пам'ятайте: емоції в цей період на піку, тому уникайте конфліктів і непродуманих вчинків. Енергія організму також досягає максимуму, тому зосередьтесь на реалізації ключових справ.
Остання чверть — гармонія й завершення
Цей період сприятливий для завершення розпочатих проєктів і очищення — як у прямому, так і переносному значенні. Водночас старт нових ініціатив краще відкласти. Настрій стає більш спокійним, рівень енергії знижується, що свідчить про потребу у відпочинку та перезавантаженні.
Місячний календар на січень 2025 — коли сприятливі дні
За словами астрологів, у перший місяць року буде достатньо сприятливих днів, щоб встигнути максимум, реалізувати плани та поставити цілі.
Найсприятливіші дні другого місяця зими, які підходять для будь-яких справ та починань: 1, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 30 січня.
Які дні будуть несприятливі та небезпечні у січні 2025 року
Несприятливими датами у січні 2025 року будуть: 5, 7, 12, 14, 19, 21 число. Ці дні краще присвяти неважливим справам.
Найнебезпечніші дні січня 2025 року:
- 2 січня (Місяць, що росте, у знаку Водолія) — у цей день підвищений ризик конфліктів та суперечок, переговори та укладання договорів можуть бути невдалими, грошові операції будуть збитковими, подорожі або поїздки супроводжуватимуться невдачами та дрібними негараздами, а домашні справи принесуть лише додаткові клопоти;
- 4 січня (Місяць, що росте, у знаку Риби) — нові починання та проєкти краще відкласти, сфера фінансів, кар'єри та бізнесу також може постраждати через необдумані дії цього дня, невдалими будуть великі покупки та угоди з нерухомістю, підвищений ризик конфліктів та сварок;
- 29 січня (Молодик у знаку Водолія) — під загрозою опиняться такі сфери життя: стосунки, бізнес, кар'єра, фінанси. Важливо уникати суперечок, операцій з нерухомістю, укладання угод. Спілкування з начальством може принести проблеми, також не варто цього дня розпочинати нову роботу.
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