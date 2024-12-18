Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Місячний календар на січень 2025 — які три дні несуть небезпеку arrow

Місячний календар на січень 2025 — які три дні несуть небезпеку

18 грудня 2024 07:30
Світлана Конюшенко - Редактор
Місячний календар на січень 2025 — коли та що краще планувати, сприятливі дні
Загадкова дівчина з Місяцем у руках. Фото: 35photo.pro
Світлана Конюшенко - Редактор

Січень — це час, коли ми всі прагнемо налаштувати рік на успіх, зробити перші кроки до здійснення планів та втілення мрій. Щоб розпочати 2025 рік гармонійно, важливо враховувати фази Місяця, які здатні впливати на наше самопочуття, емоції та ефективність.

Новини.LIVE підготував для Вас детальний місячний календар на січень 2025 року. Ви дізнаєтеся, коли найсприятливіші дні для важливих справ та прибутків, а також у які дати краще уникати ризиків і конфліктів. 

Читайте також:

Фази Місяця у січні 2025 року 

  • Місяць, що зростає — з 1 по 13 січня;
  • Повня у знаку Рака — 14 січня о 0:26 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 15 по 28 січня;
  • Молодик у знаку Водолія29 січня о 14:35 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — 30-31 січня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у січні 2025 року 
Фази Місяця. Фото: shutterstock.com

Чотири фази Місяця  як вони впливають на наше життя

Астрологи впевнені, що фази Місяця та знаки Зодіаку, через які він проходить, мають прямий вплив на наші емоції, настрій і навіть фізичне самопочуття. Розуміння цих циклів допомагає краще керувати своїм станом і ефективно планувати справи.

Новий Місяць — час починати з чистого аркуша

Новий Місяць — ідеальний момент для постановки цілей і планування. Діяти імпульсивно не варто, використовуйте цей час для розробки нових ідей, але уникайте поспішних рішень. У цей період організм уповільнює свої процеси, а розум спрямований на концентрацію і рефлексію. 

Перша чверть — енергія для дій

Цей етап сприятливий для розвитку започаткованих проєктів і досягнення поставлених цілей. Ви відчуєте приплив сил, мотивацію та бажання діяти. Проте важливо залишатися відповідальними й не кидати розпочаті справи.

Повний Місяць — підсумки й емоції на максимумі

Повний Місяць — час для святкування досягнень і завершення важливих завдань. Але пам'ятайте: емоції в цей період на піку, тому уникайте конфліктів і непродуманих вчинків. Енергія організму також досягає максимуму, тому зосередьтесь на реалізації ключових справ.

Остання чверть — гармонія й завершення

Цей період сприятливий для завершення розпочатих проєктів і очищення — як у прямому, так і переносному значенні. Водночас старт нових ініціатив краще відкласти. Настрій стає більш спокійним, рівень енергії знижується, що свідчить про потребу у відпочинку та перезавантаженні.

 

Чотири фази Місяця — як вони впливають на наше життя
Дівчина з Місяцем у руках. Фото: shutterstock.com

Місячний календар на січень 2025 — коли сприятливі дні

За словами астрологів, у перший місяць року буде достатньо сприятливих днів, щоб встигнути максимум, реалізувати плани та поставити цілі. 

Найсприятливіші дні другого місяця зими, які підходять для будь-яких справ та починань: 1, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 30 січня. 

 

Місячний календар на січень 2025 — коли сприятливі дні
Дівчина з Місяцем у руках. Фото: shutterstock.com

Які дні будуть несприятливі та небезпечні у січні 2025 року

Несприятливими датами у січні 2025 року будуть: 5, 7, 12, 14, 19, 21 число. Ці дні краще присвяти неважливим справам.

Найнебезпечніші дні січня 2025 року:

  • 2 січня (Місяць, що росте, у знаку Водолія) — у цей день підвищений ризик конфліктів та суперечок, переговори та укладання договорів можуть бути невдалими, грошові операції будуть збитковими, подорожі або поїздки супроводжуватимуться невдачами та дрібними негараздами, а домашні справи принесуть лише додаткові клопоти;
  • 4 січня (Місяць, що росте, у знаку Риби) — нові починання та проєкти краще відкласти, сфера фінансів, кар'єри та бізнесу також може постраждати через необдумані дії цього дня, невдалими будуть великі покупки та угоди з нерухомістю, підвищений ризик конфліктів та сварок;
  • 29 січня (Молодик у знаку Водолія) — під загрозою опиняться такі сфери життя: стосунки, бізнес, кар'єра, фінанси. Важливо уникати суперечок, операцій з нерухомістю, укладання угод. Спілкування з начальством може принести проблеми, також не варто цього дня розпочинати нову роботу. 

 

Які дні будуть несприятливі та небезпечні у січні 2025 року
Дівчина з Місяцем у руках. Фото: google.com

Також пропонуємо вам дізнатися, що чекає у рік Зеленої Дерев'яної Змії кожен знак Зодіаку

Місяць прогнози Астрологія поради місячний календар січень

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:04 Обстріли та 200 атак за добу — Генштаб про ситуацію на фронті

09:04 Держдеп США зробив заяву щодо перспектив допомоги Україні у 2025

09:04 У Венеції з'явився новий острів — як це відбулося

08:59 Суд у Львові виніс вирок замовнику підпалу авто журналістки

08:45 Більше на 55% — де зростуть тарифи на воду з січня

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

08:41 Участь КНДР у війні в Україні — NYT дізналися, чим платить Росія

08:34 Трагічно загинула відома волонтерка з Харкова

08:34 Сталкер з Чорнобиля розвінчав популярні міфи про зону відчуження

08:24 У Польщі виявили рідкий кокаїн в ящиках з вином — відео

08:15 Вартість Судакова впала після поразки Баварії та Поліссю

09:04 Обстріли та 200 атак за добу — Генштаб про ситуацію на фронті

09:04 Держдеп США зробив заяву щодо перспектив допомоги Україні у 2025

09:04 У Венеції з'явився новий острів — як це відбулося

08:59 Суд у Львові виніс вирок замовнику підпалу авто журналістки

08:45 Більше на 55% — де зростуть тарифи на воду з січня

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

08:41 Участь КНДР у війні в Україні — NYT дізналися, чим платить Росія

08:34 Трагічно загинула відома волонтерка з Харкова

08:34 Сталкер з Чорнобиля розвінчав популярні міфи про зону відчуження

08:24 У Польщі виявили рідкий кокаїн в ящиках з вином — відео

08:15 Вартість Судакова впала після поразки Баварії та Поліссю

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

Text

08:00 Зустріч Зеленського з Туском у Львові — ефір Ранок.LIVE

17 грудня 2024
Text

23:04 Нардепка назвала проблему, яка впливає на громади Київщини

Text

21:02 Захмарна сума — депутатка про експертизу аварії в метро у Києві

Text

19:00 Головні корупційні скандали 2024 року — Київський час

Text

17:50 Сирський зробив важливу заяву стосовно війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 У КМВА зробили заяву щодо комендантської години у Києві на свята

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

Text

13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

Text

13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні