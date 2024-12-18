Місячний календар на січень 2025 — коли та що краще планувати, сприятливі дні

Загадкова дівчина з Місяцем у руках. Фото: 35photo.pro

Січень — це час, коли ми всі прагнемо налаштувати рік на успіх, зробити перші кроки до здійснення планів та втілення мрій. Щоб розпочати 2025 рік гармонійно, важливо враховувати фази Місяця, які здатні впливати на наше самопочуття, емоції та ефективність.

Новини.LIVE підготував для Вас детальний місячний календар на січень 2025 року. Ви дізнаєтеся, коли найсприятливіші дні для важливих справ та прибутків, а також у які дати краще уникати ризиків і конфліктів.

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Фази Місяця у січні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 13 січня;

— з 1 по 13 січня; Повня у знаку Рака — 14 січня о 0:26 за Києвом;

— 14 січня о 0:26 за Києвом; Місяць, що спадає — з 15 по 28 січня;

— з 15 по 28 січня; Молодик у знаку Водолія — 29 січня о 14:35 за Києвом;

— 29 січня о 14:35 за Києвом; Місяць, що зростає — 30-31 січня;

— 30-31 січня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: shutterstock.com

Чотири фази Місяця — як вони впливають на наше життя

Астрологи впевнені, що фази Місяця та знаки Зодіаку, через які він проходить, мають прямий вплив на наші емоції, настрій і навіть фізичне самопочуття. Розуміння цих циклів допомагає краще керувати своїм станом і ефективно планувати справи.

Новий Місяць — час починати з чистого аркуша

Новий Місяць — ідеальний момент для постановки цілей і планування. Діяти імпульсивно не варто, використовуйте цей час для розробки нових ідей, але уникайте поспішних рішень. У цей період організм уповільнює свої процеси, а розум спрямований на концентрацію і рефлексію.

Перша чверть — енергія для дій

Цей етап сприятливий для розвитку започаткованих проєктів і досягнення поставлених цілей. Ви відчуєте приплив сил, мотивацію та бажання діяти. Проте важливо залишатися відповідальними й не кидати розпочаті справи.

Повний Місяць — підсумки й емоції на максимумі

Повний Місяць — час для святкування досягнень і завершення важливих завдань. Але пам'ятайте: емоції в цей період на піку, тому уникайте конфліктів і непродуманих вчинків. Енергія організму також досягає максимуму, тому зосередьтесь на реалізації ключових справ.

Остання чверть — гармонія й завершення

Цей період сприятливий для завершення розпочатих проєктів і очищення — як у прямому, так і переносному значенні. Водночас старт нових ініціатив краще відкласти. Настрій стає більш спокійним, рівень енергії знижується, що свідчить про потребу у відпочинку та перезавантаженні.

Дівчина з Місяцем у руках. Фото: shutterstock.com

Місячний календар на січень 2025 — коли сприятливі дні

За словами астрологів, у перший місяць року буде достатньо сприятливих днів, щоб встигнути максимум, реалізувати плани та поставити цілі.

Найсприятливіші дні другого місяця зими, які підходять для будь-яких справ та починань: 1, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 30 січня.

Дівчина з Місяцем у руках. Фото: shutterstock.com

Які дні будуть несприятливі та небезпечні у січні 2025 року

Несприятливими датами у січні 2025 року будуть: 5, 7, 12, 14, 19, 21 число. Ці дні краще присвяти неважливим справам.

Найнебезпечніші дні січня 2025 року:

2 січня (Місяць, що росте, у знаку Водолія) — у цей день підвищений ризик конфліктів та суперечок, переговори та укладання договорів можуть бути невдалими, грошові операції будуть збитковими, подорожі або поїздки супроводжуватимуться невдачами та дрібними негараздами, а домашні справи принесуть лише додаткові клопоти;

— у цей день підвищений ризик конфліктів та суперечок, переговори та укладання договорів можуть бути невдалими, грошові операції будуть збитковими, подорожі або поїздки супроводжуватимуться невдачами та дрібними негараздами, а домашні справи принесуть лише додаткові клопоти; 4 січня (Місяць, що росте, у знаку Риби) — нові починання та проєкти краще відкласти, сфера фінансів, кар'єри та бізнесу також може постраждати через необдумані дії цього дня, невдалими будуть великі покупки та угоди з нерухомістю, підвищений ризик конфліктів та сварок;

— нові починання та проєкти краще відкласти, сфера фінансів, кар'єри та бізнесу також може постраждати через необдумані дії цього дня, невдалими будуть великі покупки та угоди з нерухомістю, підвищений ризик конфліктів та сварок; 29 січня (Молодик у знаку Водолія) — під загрозою опиняться такі сфери життя: стосунки, бізнес, кар'єра, фінанси. Важливо уникати суперечок, операцій з нерухомістю, укладання угод. Спілкування з начальством може принести проблеми, також не варто цього дня розпочинати нову роботу.

Дівчина з Місяцем у руках. Фото: google.com

Місячний календар справ у січні 2025 Є дні, які сприятливі в певних сферах, хоча в інших можуть бути невдалими. Найсприятливіші дні для будь-яких починань та нових планів: 1, 9, 13, 15, 27, 31 січня. Найкращі дати для перезавантаження та медитації: 5, 7, 12, 14, 19, 21 січня. Найсприятливіші дні для будь-яких поїздок та подорожей: 1, 9, 10, 13, 15, 17, 25, 31 січня. Сприятливі дні для планування бюджету, покупок, вкладень, фінансових операцій, прибутку: 1, 3, 9, 13, 15, 25 січня. Для бізнесу, старту нового проєкту, підвищення або зміни роботи найкращими днями будуть: 1, 3, 9, 13, 15, 25 січня. Сприятливі дні для творчості, хобі: 1, 3, 9, 13, 15 січня. Для побачень, романтичних зустрічей та зізнань у коханні ідеально підходять такі дати: 1, 9, 10, 13, 16 січня. Для заручин та весілля сприятливими днями будуть: 1, 9, 10, 13, 16 січня. Сприятливі дні для лікування, оздоровчих та косметичних процедур: 1, 9, 13, 28 січня.

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