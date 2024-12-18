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Лунный календарь на январь 2025 — какие три дня несут опасность

18 декабря 2024 07:30
Светлана Конюшенко - Редактор
Лунный календарь на январь 2025 — когда и что лучше планировать, благоприятные дни
Загадочная девушка с Луной в руках. Фото: 35photo.pro
Светлана Конюшенко - Редактор

Январь — это время, когда все мы стремимся настроить год на успех, сделать первые шаги к осуществлению планов и воплощению мечтаний. Чтобы начать 2025 год гармонично, важно учитывать фазы Луны, способные влиять на наше самочувствие, эмоции и эффективность.

Новини.LIVE подготовил для Вас подробный лунный календарь на январь 2025 года. Вы узнаете, когда самые благоприятные дни для важных дел и доходов, а также в какие даты лучше избегать рисков и конфликтов.

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Фазы Луны в январе 2025 года

  • Растущая Луна — с 1 по 13 января;
  • Полнолуние в знаке Рака — 14 января в 0:26 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 15 по 28 января;
  • Новолуние в знаке Водолея 29 января в 14:35 по Киеву;
  • Растущая Луна — 30-31 января;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в январе 2025 года 
Фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Четыре фазы Луныкак они влияют на нашу жизнь

Астрологи уверены, что фазы Луны и знаки Зодиака, через которые она проходит, оказывают прямое влияние на наши эмоции, настроение и даже физическое самочувствие. Понимание этих циклов помогает лучше управлять своим состоянием и эффективно планировать дела.

Новая Луна — время начинать с чистого листа

Новая Луна — идеальный момент для постановки целей и планирования. Действовать импульсивно не стоит, используйте это время для разработки новых идей, но избегайте поспешных решений. В этот период организм замедляет свои процессы, а разум направлен на концентрацию и рефлексию.

Первая четверть — энергия для действий

Этот этап благоприятен для развития начатых проектов и достижения поставленных целей. Вы почувствуете прилив сил, мотивацию и желание действовать. Однако важно оставаться ответственными и не бросать начатые дела.

Полная Луна — итоги и эмоции на максимуме

Полнолуние — время для празднования достижений и завершения важных задач. Но помните: эмоции в этот период на пике, избегайте конфликтов и непродуманных поступков. Энергия организма также достигает максимума, поэтому сосредоточьтесь на реализации ключевых дел.

Последняя четверть — гармония и завершение

Этот период благоприятен для завершения начатых проектов и очистки как в прямом, так и переносном значении. В то же время, старт новых инициатив лучше отложить. Настроение становится более спокойным, уровень энергии снижается, что свидетельствует о необходимости отдыха и перезагрузки.

 

Четыре фазы Луны — как они влияют на нашу жизнь
Девушка с Луной в руках. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь на январь 2025 — когда благоприятные дни

По словам астрологов, в первый месяц будет достаточно благоприятных дней, чтобы успеть максимум, реализовать планы и поставить цели.

Самые благоприятные дни второго месяца зимы, подходящие для любых дел и начинаний: 1, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 30 января.

 

Лунный календарь на январь 2025 – когда благоприятные дни
Девушка с Луной в руках. Фото: shutterstock.com

Какие дни будут неблагоприятны и опасны в январе 2025 года

Неблагоприятными датами в январе 2025 будут: 5, 7, 12, 14, 19, 21 число. Эти дни лучше посвятить неважным делам.

Самые опасные дни января 2025:

  • 2 января (Растущая Луна в знаке Водолея) — в этот день повышен риск конфликтов и споров, переговоры и заключение договоров могут быть неудачными, денежные операции будут убыточными, путешествия или поездки будут сопровождаться неудачами и мелкими неурядицами, а домашние дела принесут только дополнительные хлопоты;
  • 4 января (Растущая Луна в знаке Рыбы) — новые начинания и проекты лучше отложить, сфера финансов, карьеры и бизнеса также может пострадать из-за необдуманных действий в этот день, неудачными будут крупные покупки и сделки с недвижимостью, повышенный риск конфликтов и ссор;
  • 29 января (Новолуние в знаке Водолея) — под угрозой окажутся такие сферы жизни: отношения, бизнес, карьера, финансы. Важно избегать споров, сделок с недвижимостью, заключения сделок. Общение с начальством может принести проблемы, также не стоит в этот день начинать новую работу.

 

Какие дни будут неблагоприятны и опасны в январе 2025 года
Девушка с Луной в руках. Фото: google.com

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Луна прогнозы Астрология советы лунный календарь январь

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08:02 Работник ТЦК выписывал фейковые повестки — как его наказал суд

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Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

08:02 Зеленский высказался об поспешных планах мира Трампа

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