Магнитные бури 29 января — прогноз для метеозависимых

У женщины болит голова. Фото: Pexels

Сегодня, 29 января, магнитных бурь на Земле не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 29 января

В течение последних суток на Солнце произошла одна вспышка класса С. Она не сильно влияет на Землю, поэтому магнитных бурь сегодня не ожидается.

Геомагнитное поле в среду, 29 января, будет от тихого до нестабильного уровня. Ожидается умеренная солнечная активность с низкой вероятностью вспышек класса М.

Главная боль у женщины. Фото: Pexels

Солнечная активность на 29 января:

возможность малого геомагнитного шторма — 10%,

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%,

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%,

<вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%,

количество солнечных пятен — 55.

Напомним, до конца января прогнозируется низкая солнечная активность. Однако ситуация с магнитными бурями может измениться из-за новых вспышек на солнце.

Впервые в истории падение метеорита на землю удалось зафиксировали на видео и аудио. Это произошло на острове Принца Эдварда в Канаде.