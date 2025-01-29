Магнитные бури 29 января — прогноз для метеозависимых

Ждать ли магнитных бурь — прогноз для метеозависимых на сегодня
Сегодня, 29 января, магнитных бурь на Земле не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 29 января
В течение последних суток на Солнце произошла одна вспышка класса С. Она не сильно влияет на Землю, поэтому магнитных бурь сегодня не ожидается.
Геомагнитное поле в среду, 29 января, будет от тихого до нестабильного уровня. Ожидается умеренная солнечная активность с низкой вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 29 января:
- возможность малого геомагнитного шторма — 10%,
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%,
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%,
- <вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%,
- количество солнечных пятен — 55.
Напомним, до конца января прогнозируется низкая солнечная активность. Однако ситуация с магнитными бурями может измениться из-за новых вспышек на солнце.
Впервые в истории падение метеорита на землю удалось зафиксировали на видео и аудио. Это произошло на острове Принца Эдварда в Канаде.
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