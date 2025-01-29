Ударят сильные морозы — когда ждать резкой смены погоды в Украине

Женщины гуляют по заснеженной улице. Фото: top.today

Конец января был в Украине аномально теплым, в некоторых регионах даже зафиксировали температурные рекорды. Зато в начале февраля погода кардинально изменит курс.

Об этом стало известно с метеорадара Ventusky.

Читайте также:

Погода в Украине резко изменится

Уже с 5 февраля в Украине прогнозируют сильное похолодание. Первыми под удар попадут области западной части Украины — там заморозит. В конце концов такая погода распространится на все регионы.

Синоптики в некоторых регионах прогнозируют температуру воздуха до -16 °C. Постепенно начнет теплеть с 10 февраля.

Прогноз погоды в Украине со следующей недели. Фото: скриншот

Напомним, неделя в Украине началась с тепла. Температура была аномально высокой. Уже в среду в части областей задождило, а до конца недели осадки накроют всю Украину.

На Земле не прогнозируют магнитных бурь сегодня, 29 января. На Солнце была всего одна вспышка, которая не повлияет на метеозависимых людей.