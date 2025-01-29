Ударят сильные морозы — когда ждать резкой смены погоды в Украине

Тепло в Украине резко сменят морозы — когда ждать холода
Конец января был в Украине аномально теплым, в некоторых регионах даже зафиксировали температурные рекорды. Зато в начале февраля погода кардинально изменит курс.
Об этом стало известно с метеорадара Ventusky.
Погода в Украине резко изменится
Уже с 5 февраля в Украине прогнозируют сильное похолодание. Первыми под удар попадут области западной части Украины — там заморозит. В конце концов такая погода распространится на все регионы.
Синоптики в некоторых регионах прогнозируют температуру воздуха до -16 °C. Постепенно начнет теплеть с 10 февраля.
Напомним, неделя в Украине началась с тепла. Температура была аномально высокой. Уже в среду в части областей задождило, а до конца недели осадки накроют всю Украину.
На Земле не прогнозируют магнитных бурь сегодня, 29 января. На Солнце была всего одна вспышка, которая не повлияет на метеозависимых людей.
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