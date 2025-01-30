Погода сегодня, 30 января, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Опасность в некоторых областях — какая погода будет сегодня
Прогноз погоды на четверг, 30 января, дали синоптики. Через территорию Украины переместится малоактивный атмосферный фронт. Атмосферное давление будет слабо расти. Осадков не прогнозируют.
Об этом среду, 29 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 30 января
В большинстве областей ночью и утром местами будет туман. Слабый ветер будет дуть с южных направлений.
Температура ночью составит 0...+5 °С, в Карпатах — около 0 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +6...+11 °С, а на юге Одесской области и в Крыму — до +12...+17 °С.
На Киевщине погода будет облачной с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром в области местами ожидается туман. Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Ночная температура за пределами Киева составит 0...+5 °С, а в столице — +1...+3 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до +8...+10 °С, а на Киевщине — до +6...+11 °С.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях ночью и утром туман, видимость 200–500 метров
(І, желтый, уровень опасности). Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на дорогах.
Предупреждение о снеголавинной опасности
Из-за оттепели на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (III, оранжевый, уровень опасности).
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 30 января в Украине будет без осадков. Температура ночью будет держаться в пределах +2...+6 °С. Днем будет +7...+11 °С, а на юге — +12...+16 °С.
В Киеве осадков не ожидается. Максимальная температура составит +8...+10 °С.
Напомним, январь этого года в Украине был аномально теплым. В некоторых регионах фиксировали температурные рекорды. А вот в феврале ожидается сильное похолодание, местами будут морозы до -16 °С.
Ранее синоптик Наталка Диденко отметила, что в предпоследний день января по всей территории Украины будет теплая и сухая погода. Воздух в некоторых регионах прогреется до +16 °С.
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