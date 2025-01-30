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Опасность в некоторых областях — какая погода будет сегодня

30 января 2025 05:00
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сегодня, 30 января, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди идут по улице во время тумана. Фото иллюстративное: vinbazar.com
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды на четверг, 30 января, дали синоптики. Через территорию Украины переместится малоактивный атмосферный фронт. Атмосферное давление будет слабо расти. Осадков не прогнозируют.

Об этом среду, 29 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 30 января

Прогноз погоды на 30 января 2025 года
Карта "Прогноз погоды в Украине" от Укргидрометцентра

В большинстве областей ночью и утром местами будет туман. Слабый ветер будет дуть с южных направлений.

Температура ночью составит 0...+5 °С, в Карпатах — около 0 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +6...+11 °С, а на юге Одесской области и в Крыму — до +12...+17 °С.

Какая будет температура 30 января 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

На Киевщине погода будет облачной с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром в области местами ожидается туман. Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Ночная температура за пределами Киева составит 0...+5 °С, а в столице — +1...+3 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до +8...+10 °С, а на Киевщине — до +6...+11 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Где ожидаются небезопасные метеорологические явления 30 января 2025 года
Карта "Метеорологические явления" от Укргидрометцентра

В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях ночью и утром туман, видимость 200–500 метров
(І, желтый, уровень опасности). Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на дорогах.

Предупреждение о снеголавинной опасности

Где 30 января 2025 года будет снеголавинная опасность
Карта "Снеголавинная опасность" от Укргидрометцентра

Из-за оттепели на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (III, оранжевый, уровень опасности).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Как будет дуть ветер 30 января 2025 года
Карта ветров от Wetterzentrale.de

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 30 января в Украине будет без осадков. Температура ночью будет держаться в пределах +2...+6 °С. Днем будет +7...+11 °С, а на юге — +12...+16 °С.

В Киеве осадков не ожидается. Максимальная температура составит +8...+10 °С.

Напомним, январь этого года в Украине был аномально теплым. В некоторых регионах фиксировали температурные рекорды. А вот в феврале ожидается сильное похолодание, местами будут морозы до -16 °С.

Ранее синоптик Наталка Диденко отметила, что в предпоследний день января по всей территории Украины будет теплая и сухая погода. Воздух в некоторых регионах прогреется до +16 °С.

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