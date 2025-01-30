Погода сегодня, 30 января, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице во время тумана. Фото иллюстративное: vinbazar.com

Прогноз погоды на четверг, 30 января, дали синоптики. Через территорию Украины переместится малоактивный атмосферный фронт. Атмосферное давление будет слабо расти. Осадков не прогнозируют.

Об этом среду, 29 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 30 января

Карта "Прогноз погоды в Украине" от Укргидрометцентра

В большинстве областей ночью и утром местами будет туман. Слабый ветер будет дуть с южных направлений.

Температура ночью составит 0...+5 °С, в Карпатах — около 0 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +6...+11 °С, а на юге Одесской области и в Крыму — до +12...+17 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На Киевщине погода будет облачной с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром в области местами ожидается туман. Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Ночная температура за пределами Киева составит 0...+5 °С, а в столице — +1...+3 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до +8...+10 °С, а на Киевщине — до +6...+11 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Карта "Метеорологические явления" от Укргидрометцентра

В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях ночью и утром туман, видимость 200–500 метров

(І, желтый, уровень опасности). Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на дорогах.

Предупреждение о снеголавинной опасности

Карта "Снеголавинная опасность" от Укргидрометцентра

Из-за оттепели на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (III, оранжевый, уровень опасности).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта ветров от Wetterzentrale.de

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 30 января в Украине будет без осадков. Температура ночью будет держаться в пределах +2...+6 °С. Днем будет +7...+11 °С, а на юге — +12...+16 °С.

В Киеве осадков не ожидается. Максимальная температура составит +8...+10 °С.

Напомним, январь этого года в Украине был аномально теплым. В некоторых регионах фиксировали температурные рекорды. А вот в феврале ожидается сильное похолодание, местами будут морозы до -16 °С.

Ранее синоптик Наталка Диденко отметила, что в предпоследний день января по всей территории Украины будет теплая и сухая погода. Воздух в некоторых регионах прогреется до +16 °С.