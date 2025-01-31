Магнитные бури 31 января — прогноз для метеозависимых

Временное спокойствие для метеозависимых — прогноз магнитных бурь
В пятницу, 31 января, магнитных бурь не ожидается. По данным исследований, солнечная активность остается на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 31 января
В течение последних 24 часов на Солнце зафиксировали десять вспышек класса С, которые не имеют значительного влияния на Землю. Ожидается, что геомагнитное поле в этот день будет колебаться от тихого до нестабильного уровня, а вероятность более мощных вспышек класса М остается низкой.
Солнечная активность на 31 января:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 81
Как проявляются магнитные бури в природе
Магнитные бури возникают из-за выбросов солнечной плазмы, которые достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитным полем. Эти бури могут влиять на природу и технологические системы.
- Полярные сияния — во время мощных геомагнитных бурь яркие вспышки света могут появляться даже в средних широтах.
- Сбои в работе спутников и связи — радиоволны могут искажаться, что влияет на GPS-навигацию, радиосвязь и работу спутниковых систем.
- Перебои в электросетях — в редких случаях сильные магнитные бури могут вызвать перенапряжение в электросетях, что вызывает аварии и отключения электроэнергии.
- Изменения в поведении животных — некоторые виды, особенно птицы и рыбы, которые ориентируются по магнитному полю Земли, могут стать дезориентированными.
Напомним, астросиноптики составили календарь магнитных бурь в феврале — месяц начнется с мощных геомагнитных колебаний.
Тем временем синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании, которое накроет Украину.
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