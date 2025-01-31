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Временное спокойствие для метеозависимых — прогноз магнитных бурь

31 января 2025 11:21
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 31 января — прогноз для метеозависимых
Самочувствие во время магнитных бурь. Фото: Pexels
Светлана Силенко - Редактор

В пятницу, 31 января, магнитных бурь не ожидается. По данным исследований, солнечная активность остается на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 31 января

В течение последних 24 часов на Солнце зафиксировали десять вспышек класса С, которые не имеют значительного влияния на Землю. Ожидается, что геомагнитное поле в этот день будет колебаться от тихого до нестабильного уровня, а вероятность более мощных вспышек класса М остается низкой.

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Влияние магнитной бури. Фото: Pexels

Солнечная активность на 31 января:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 81

Как проявляются магнитные бури в природе

Магнитные бури возникают из-за выбросов солнечной плазмы, которые достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитным полем. Эти бури могут влиять на природу и технологические системы.

  • Полярные сияния — во время мощных геомагнитных бурь яркие вспышки света могут появляться даже в средних широтах.
  • Сбои в работе спутников и связи — радиоволны могут искажаться, что влияет на GPS-навигацию, радиосвязь и работу спутниковых систем.
  • Перебои в электросетях — в редких случаях сильные магнитные бури могут вызвать перенапряжение в электросетях, что вызывает аварии и отключения электроэнергии.
  • Изменения в поведении животных — некоторые виды, особенно птицы и рыбы, которые ориентируются по магнитному полю Земли, могут стать дезориентированными.

Напомним, астросиноптики составили календарь магнитных бурь в феврале — месяц начнется с мощных геомагнитных колебаний.

Тем временем синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании, которое накроет Украину.

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