Похолодание в Украине — прогноз от Наталки Диденко на 1 и 2 февраля

Февраль принесет холод — Диденко предупредила об изменении погоды
Выходные еще порадуют относительно мягкой температурой, однако уже с начала следующей недели в Украине погода резко изменится. В Украине ожидается резкое снижение температуры.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Украине на выходные 1-2 февраля
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 1-2 февраля максимальная температура воздуха в течение дня составит +1...+6°C, а на юге в субботу еще задержится на отметке +8...+12°C. Однако тенденция к похолоданию охватит все регионы страны.
Где ждать осадков
В субботу дожди наиболее вероятны в центральных областях, на юге и востоке. На западе и севере Украины будет облачно, а в Карпатах возможен мокрый снег.
Погода в Киеве
В столице на выходных будет преобладать облачная погода без существенных осадков. В субботу температура поднимется до +5°C, в воскресенье ожидается +3°C.
Когда в Украине будет сильное похолодание
Наталка Диденко предупредила, что с началом новой недели столбики термометров начнут опускаться, и в большинстве областей Украины температура в течение дня будет колебаться от -3°C до +3°C, а ночью особенно ближе к середине недели может снижаться до -3...-8°C, а иногда еще ниже.
Напомним, астросиноптики назвали самые опасные дни с магнитными бурями для метеозависимых в феврале. Также известно, будут ли магнитные бури сегодня.
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