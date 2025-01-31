Похолодание в Украине — прогноз от Наталки Диденко на 1 и 2 февраля

Мороз и снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Выходные еще порадуют относительно мягкой температурой, однако уже с начала следующей недели в Украине погода резко изменится. В Украине ожидается резкое снижение температуры.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на выходные 1-2 февраля

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 1-2 февраля максимальная температура воздуха в течение дня составит +1...+6°C, а на юге в субботу еще задержится на отметке +8...+12°C. Однако тенденция к похолоданию охватит все регионы страны.

Температурная карта Украины на 1 февраля. Фото: Метеопост

Где ждать осадков

В субботу дожди наиболее вероятны в центральных областях, на юге и востоке. На западе и севере Украины будет облачно, а в Карпатах возможен мокрый снег.

Температурная карта Украины на 2 февраля. Фото: Метеопост

Погода в Киеве

В столице на выходных будет преобладать облачная погода без существенных осадков. В субботу температура поднимется до +5°C, в воскресенье ожидается +3°C.

Когда в Украине будет сильное похолодание

Наталка Диденко предупредила, что с началом новой недели столбики термометров начнут опускаться, и в большинстве областей Украины температура в течение дня будет колебаться от -3°C до +3°C, а ночью особенно ближе к середине недели может снижаться до -3...-8°C, а иногда еще ниже.

Напомним, астросиноптики назвали самые опасные дни с магнитными бурями для метеозависимых в феврале. Также известно, будут ли магнитные бури сегодня.