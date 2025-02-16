Погода в Україні 17 лютого — очікується сильний мороз до -17 °C

Снігопад у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у понеділок, 17 лютого, прогнозують холодну погоду. Температура повітря протягом доби коливатиметься у межах -17...-2 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 17 лютого

За словами Діденко, понеділок в областях буде холодним: вночі температура повітря становитиме -17...-12 °C, а вдень -7...-2 °C. Водночас на півдні України буде не набагато тепліше — близько -2...+3 °C.

Погоду прогнозують переважно суху та лише на Полтавщині, Сумщині й Харківщині очікується невеликий сніг. Діденко спрогнозувала, що потепління в Україні очікується орієнтовно після 24 лютого.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Прогноз погоди у Києві 17 лютого

У Києві завтра день пройде без опадів. Вночі температура повітря опуститься до -12 °C, вдень буде -4...-2 °C.

Скриншот допису Діденко

Раніше в Укргідрометцентрі попередили, що холодна погода протримається в областях ще щонайменше тиждень.

Також в Укргідрометцентрі повідомляли, чого чекати українцям у лютому та коли в регіони повернеться тепло.