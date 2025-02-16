Дрова для собственных нужд — можно ли рубить поваленные в лесу деревья в 2025 году

Бревна в лесу. Фото: Pexels

Многие населенные пункты в Украине расположены вблизи лесов и посадок. За этими зелеными насаждениями не всегда есть кому ухаживать, а потому там часто можно встретить сухостой и поваленные стихией деревья. Поскольку их никто не убирает, жители здешних сел часто рубят эти бревна на дрова для собственных нужд. Однако возникает вопрос законности таких действий.

О том, можно ли рубить сухостой в лесу в 2025 году, отмечается в 69 статье Лесного кодекса Украины.

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Могут ли украинцы заготавливать дрова в лесу

Сухостой — это деревья и кусты, которые засохли и остаются на корню, или уже упали на землю. В Украине часто люди собирают эти ресурсы в лесах для использования в качестве топлива зимой. Однако закон запрещает такие действия без специального разрешения. Согласно Лесному кодексу Украины (ст. 66), граждане имеют право бесплатно собирать дикорастущие:

травы;

цветы;

ягоды;

орехи;

грибы;

другие растения для личного потребления.

Как видим, общее использование лесных ресурсов позволяет сбор без разрешения определенных природных продуктов для личных нужд, но специальное использование лесных ресурсов позволяет осуществлять заготовку древесины только при наличии разрешения лесопользователя.

Сухие и поваленные деревья, их части или стволы, оставшиеся на земле после бури, ветра или снегопада, являются лесными ресурсами, принадлежащими государству. Поэтому их можно использовать только с разрешения владельцев лесов или постоянных лесопользователей. Сбор сухих деревьев или веток без разрешения считается незаконной самовольной заготовкой лесных ресурсов.

На сколько оштрафуют украинцев за рубку сухостоя в лесу в 2025 году

За нарушение порядка использования лесных ресурсов предусмотрено наказание согласно Кодексу об административных правонарушениях (ст. 64, 65, 65-1, 66-1). Санкции составляют:

за нарушение порядка заготовки древесины и живицы — от 102 до 238 грн (от 6 до 14 необлагаемых минимумов);

за незаконную порубку или повреждение деревьев — от 510 до 1 020 грн (от 30 до 60 необлагаемых минимумов);

за повторное нарушение в течение года — от 1 020 до 1 530 грн;

за повреждение защитных лесных насаждений — от 510 до 680 грн (от 30 до 45 необлагаемых минимумов).

Кроме того, за нарушения, приводящие к незаконной порубке или сбыту леса, Уголовный кодекс Украины предусматривает штраф от 17 000 до 25 500 грн.

Ранее мы писали, что для многих украинцев дрова — основной источник тепла зимой. Хотя некоторые заготавливают их самостоятельно, дрова удобнее купить у специализированных компаний, особенно тех, что работают более пяти лет. Это обеспечивает не только качество топлива, но и надежный сервис.

Также мы рассказывали, что в Украине есть множество водоемов, окруженных лесополосами. Эти зеленые зоны важны для защиты водных ресурсов. Однако жители окрестных поселков могут вырубать их на дрова для отопления.