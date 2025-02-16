Дрова для власних потреб — чи можна рубати повалені в лісі дерева у 2025 році

Колоди в лісі. Фото: Pexels

Багато населених пунктів в Україні розташовані поблизу лісів та посадок. Ці зелені насадження не завжди є кому доглядати, а тому там часто можна зустріти сухостій та повалені стихією дерева. Оскільки їх ніхто не прибирає, мешканці тутешніх сіл часто рубають ці колоди на дрова для власних потреб. Однак виникає питання законності таких дій.

Про те, чи можна рубати сухостій в лісі у 2025 році, зазначається у 69 статті Лісового кодексу України.

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Сухостій — це дерева та кущі, які засохли та залишаються на корені, або вже впали на землю. В Україні часто люди збирають ці ресурси в лісах для використання як палива взимку. Однак закон забороняє такі дії без спеціального дозволу. Згідно з Лісовим кодексом України (ст. 66), громадяни мають право безплатно збирати дикорослі:

трави;

квіти;

ягоди;

горіхи;

гриби;

інші рослини для особистого споживання.

Як бачимо, загальне використання лісових ресурсів дозволяє збір без дозволу певних природних продуктів для особистих потреб, але спеціальне використання лісових ресурсів дозволяє здійснювати заготівлю деревини лише за наявності дозволу лісокористувача.

Сухі та повалені дерева, їх частини або стовбури, що залишилися на землі після бурі, вітру чи сніголаму, є лісовими ресурсами, які належать державі. Тому їх можна використовувати тільки з дозволу власників лісів або постійних лісокористувачів. Збирання сухих дерев чи гілок без дозволу вважається незаконною самовільною заготівлею лісових ресурсів.

На скільки оштрафують українців за рубку сухостою в лісі у 2025 році

За порушення порядку використання лісових ресурсів передбачено покарання згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення (ст. 64, 65, 65-1, 66-1). Санкції складають:

за порушення порядку заготівлі деревини та живиці — від 102 до 238 грн (від 6 до 14 неоподатковуваних мінімумів);

за незаконну порубку або пошкодження дерев — від 510 до 1 020 грн (від 30 до 60 неоподатковуваних мінімумів);

за повторне порушення протягом року — від 1 020 до 1 530 грн;

за пошкодження захисних лісових насаджень — від 510 до 680 грн (від 30 до 45 неоподатковуваних мінімумів).

Крім того, за порушення, що призводять до незаконної порубки або збуту лісу, Кримінальний кодекс України передбачає штраф від 17 000 до 25 500 грн.

Раніше ми писали, що для багатьох українців дрова — основне джерело тепла взимку. Хоч деякі заготовляють їх самостійно, дрова зручніше купити у спеціалізованих компаній, особливо тих, що працюють більше ніж п'ять років. Це забезпечує не тільки якість палива, а й надійний сервіс.

Також ми розповідали, що в Україні є безліч водойм, оточених лісосмугами. Ці зелені зони важливі для захисту водних ресурсів. Однак мешканці навколишніх селищ можуть вирубувати їх на дрова для опалення.