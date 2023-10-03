Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Найпростіший рецепт осіннього гарбузового супу-пюре, який сподобається всім arrow

Найпростіший рецепт осіннього гарбузового супу-пюре, який сподобається всім

3 жовтня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачний та корисний суп з гарбуза — відео рецепт
Суп з гарбузом. Фото: YouTube @icandoit411
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це особливий рецепт гарбузового супу-пюре. Смак виходить дуже ніжний та сподобається навіть тим, хто не любить цей овоч. Готується він дуже швидко і в одній каструлі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 1 кг гарбуза без насіння;
  • 4 зубчики часнику;
  • 1 середня цибуля;
  • 40 г олії;
  • 800-1000 мл окропу;
  • 150 мл вершків (18-30%);
  • 1 ч.л. лимонного соку;
  • сіль, перець та спеції за смаком.

Для топінгу:

  • 100-150 г копчено-вареної грудки або ковбаси;
  • 1-2 зубчики часнику;
  • копчена паприка;
  • хліб для сухариків;
  • петрушка. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати гарбуз, нам знадобиться 1 кілограм без насіння. Далі потрібно зняти шкірку з гарбуза. 

null
Чищення гарбуза. Фото: YouTube @icandoit411

Гарбуз потрібно нарізати на дрібні кубики, щоб він приготувався швидше. 

null
Шматочки гарбуза. Фото: YouTube @icandoit411

Потім нарізаємо одну цибулину для засмажки. Також нарізаємо 4-5 зубчиків часнику. 

null
Нарізана цибуля. Фото: YouTube @icandoit411

Тепер беремо трилітрову каструлю, наливаємо туди трохи рослинної олії та чекаємо, поки вона нагріється. Додаємо цибулю та часник, потрібно трохи обсмажити. 

null
Цибуля та часник. Фото: YouTube @icandoit411

Додаємо нарізаний гарбуз, його потрібно обсмажити до золотистої скоринки. 

null
Варений гарбуз. Фото: YouTube @icandoit411

Коли гарбуз став м'якшим, заливаємо його окропом. вода повинна злегка покрити овочі. 

null
Смажена ковбаса. Фото: YouTube @icandoit411

Закриваємо кришкою та варимо протягом 10-15 хвилин. 

null
Приготування супу. Фото: YouTube @icandoit411

За цей час на сухій сковороді потрібно обсмажити нарізану варену копчену ковбасу. Також можна взяти свинячу грудинку. 

null
Приготування супу. Фото: YouTube @icandoit411

Додаємо 1-2 зубчики часнику та за бажанням додаємо копчену паприку.  Коли гарбуз зварився, додаємо 150 мл вершків. Разом все довести до кипіння та зняти з вогню. 

null
Приготування супу. Фото: YouTube @icandoit411

Далі потрібно додати сіль за смаком та додати спеції, наприклад, прованські трави та чорний перець. Також для насиченого смаку потрібно додати одну чайну ложку лимонного соку, при цьому потрібно все швидко перемішати, щоб не згорнулися вершки. 

null
 Суп-пюре з гарбуза. Фото: YouTube @icandoit411

Невелику частину рідини зливаємо з каструлі. Пробиваємо овочі блендером, в процесі можна додавати рідину, яку ми злили. Це потрібно для того, щоб самостійно регулювати густоту супу. Далі суп-пюре можна подавати, зверху викладаємо топінг з ковбаси, сухарики та зелень. 

Раніше ми писали про суперрецепт м'яса з корисним овочем. Осіння страва зі справжнім королем осені — гарбуз, фарширований м'ясом та овочами. У цій страві гарбуз просочується м'ясним ароматом, при цьому залишаючи приємну солодкість. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз