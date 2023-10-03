Дуже смачний та корисний суп з гарбуза — відео рецепт

Найпростіший рецепт осіннього гарбузового супу-пюре, який сподобається всім
Це особливий рецепт гарбузового супу-пюре. Смак виходить дуже ніжний та сподобається навіть тим, хто не любить цей овоч. Готується він дуже швидко і в одній каструлі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!
Вам знадобиться:
- 1 кг гарбуза без насіння;
- 4 зубчики часнику;
- 1 середня цибуля;
- 40 г олії;
- 800-1000 мл окропу;
- 150 мл вершків (18-30%);
- 1 ч.л. лимонного соку;
- сіль, перець та спеції за смаком.
Для топінгу:
- 100-150 г копчено-вареної грудки або ковбаси;
- 1-2 зубчики часнику;
- копчена паприка;
- хліб для сухариків;
- петрушка.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати гарбуз, нам знадобиться 1 кілограм без насіння. Далі потрібно зняти шкірку з гарбуза.
Гарбуз потрібно нарізати на дрібні кубики, щоб він приготувався швидше.
Потім нарізаємо одну цибулину для засмажки. Також нарізаємо 4-5 зубчиків часнику.
Тепер беремо трилітрову каструлю, наливаємо туди трохи рослинної олії та чекаємо, поки вона нагріється. Додаємо цибулю та часник, потрібно трохи обсмажити.
Додаємо нарізаний гарбуз, його потрібно обсмажити до золотистої скоринки.
Коли гарбуз став м'якшим, заливаємо його окропом. вода повинна злегка покрити овочі.
Закриваємо кришкою та варимо протягом 10-15 хвилин.
За цей час на сухій сковороді потрібно обсмажити нарізану варену копчену ковбасу. Також можна взяти свинячу грудинку.
Додаємо 1-2 зубчики часнику та за бажанням додаємо копчену паприку. Коли гарбуз зварився, додаємо 150 мл вершків. Разом все довести до кипіння та зняти з вогню.
Далі потрібно додати сіль за смаком та додати спеції, наприклад, прованські трави та чорний перець. Також для насиченого смаку потрібно додати одну чайну ложку лимонного соку, при цьому потрібно все швидко перемішати, щоб не згорнулися вершки.
Невелику частину рідини зливаємо з каструлі. Пробиваємо овочі блендером, в процесі можна додавати рідину, яку ми злили. Це потрібно для того, щоб самостійно регулювати густоту супу. Далі суп-пюре можна подавати, зверху викладаємо топінг з ковбаси, сухарики та зелень.
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