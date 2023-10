Дуже смачний та корисний суп з гарбуза — відео рецепт

Суп з гарбузом. Фото: YouTube @icandoit411

Це особливий рецепт гарбузового супу-пюре. Смак виходить дуже ніжний та сподобається навіть тим, хто не любить цей овоч. Готується він дуже швидко і в одній каструлі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!

Вам знадобиться:

1 кг гарбуза без насіння;

4 зубчики часнику;

1 середня цибуля;

40 г олії;

800-1000 мл окропу;

150 мл вершків (18-30%);

1 ч.л. лимонного соку;

сіль, перець та спеції за смаком.

Для топінгу:

100-150 г копчено-вареної грудки або ковбаси;

1-2 зубчики часнику;

копчена паприка;

хліб для сухариків;

петрушка.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати гарбуз, нам знадобиться 1 кілограм без насіння. Далі потрібно зняти шкірку з гарбуза.

Чищення гарбуза. Фото: YouTube @icandoit411

Гарбуз потрібно нарізати на дрібні кубики, щоб він приготувався швидше.

Шматочки гарбуза. Фото: YouTube @icandoit411

Потім нарізаємо одну цибулину для засмажки. Також нарізаємо 4-5 зубчиків часнику.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @icandoit411

Тепер беремо трилітрову каструлю, наливаємо туди трохи рослинної олії та чекаємо, поки вона нагріється. Додаємо цибулю та часник, потрібно трохи обсмажити.

Цибуля та часник. Фото: YouTube @icandoit411

Додаємо нарізаний гарбуз, його потрібно обсмажити до золотистої скоринки.

Варений гарбуз. Фото: YouTube @icandoit411

Коли гарбуз став м'якшим, заливаємо його окропом. вода повинна злегка покрити овочі.

Смажена ковбаса. Фото: YouTube @icandoit411

Закриваємо кришкою та варимо протягом 10-15 хвилин.

Приготування супу. Фото: YouTube @icandoit411

За цей час на сухій сковороді потрібно обсмажити нарізану варену копчену ковбасу. Також можна взяти свинячу грудинку.

Приготування супу. Фото: YouTube @icandoit411

Додаємо 1-2 зубчики часнику та за бажанням додаємо копчену паприку. Коли гарбуз зварився, додаємо 150 мл вершків. Разом все довести до кипіння та зняти з вогню.

Приготування супу. Фото: YouTube @icandoit411

Далі потрібно додати сіль за смаком та додати спеції, наприклад, прованські трави та чорний перець. Також для насиченого смаку потрібно додати одну чайну ложку лимонного соку, при цьому потрібно все швидко перемішати, щоб не згорнулися вершки.

Суп-пюре з гарбуза. Фото: YouTube @icandoit411

Невелику частину рідини зливаємо з каструлі. Пробиваємо овочі блендером, в процесі можна додавати рідину, яку ми злили. Це потрібно для того, щоб самостійно регулювати густоту супу. Далі суп-пюре можна подавати, зверху викладаємо топінг з ковбаси, сухарики та зелень.

