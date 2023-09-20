Последний умер еще 87 лет назад: ученые впервые исследовали РНК тасманского тигра

Тасманский тигр. Иллюстративное фото: PICRYL

Ученые впервые успешно извлекли и расшифровали РНК вымершего животного — тасманского тигра (сумчатого волка). Это раскрывает информацию о том, как работали его клетки.

Об этом пишет Science News.

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Что известно о тасманском тигре

Тилацин, также известный как тасманский тигр или сумчатый волк, вымер как вид после того, как последний из них умер в зоопарке в Гобарте, Тасмания, в 1936 году. Сумчатый волк был животным с темными полосами, простиравшимися по темно-коричневой шерсти от плеч до хвоста, и челюстями, способными раскрываться более чем на 80 градусов.

Тилацин в зоопарке. Фото: Национальный архив кино и звука Австралии

Также эти животные известны тем, что были хищниками, прыгающими и носившими малышей в сумке, как это делают кенгуру. Однако тилацинов начали истреблять еще в XIX веке.

"В 1800-х годах в Тасмании, где проживала последняя дикая популяция тилацина, распространилось овцеводство, животные часто были причастны к убийству скота. В конце 19 века было установлено вознаграждение за каждого убитого взрослого тилацина, и на животных охотились почти до уничтожения", — пишет Science News.

Как ученым удалось исследовать РНК вымершего тилацина

В последние годы ученые наметили генетический план тилацина так же, как это делали с другими вымершими животными, такими как мамонт. Однако все подобные исследования были сосредоточены на ДНК. При этом по словам генетика из Каролинского института в Стокгольме Эмилио Мармола-Санчеса, только РНК может выявить, как на самом деле функционировали клетки организма.

В 2020 году Мармол-Санчес и его коллеги наткнулись на образцы тилацина, хранившегося в Музее естественной истории в Стокгольме.

"Они было прямо там, в шкафу", — говорит Мармол-Санчес.

Команда ученых собрала шесть небольших образцов кожи и мышц высохшего животного. Вернувшись в лабораторию, исследователи измельчили каждый образец в порошок и добавили химические вещества, которые изолировали нуклеотиды — строительные блоки РНК.

Далее с помощью компьютерного алгоритма ученые пришли к выводу, что примерно 70 процентов найденных ими образцов РНК принадлежали тилацину, остальные — людям, которые обрабатывали останки животного для музея.

Что ученым удалось обнаружить

Анализ выявил разные молекулы РНК, кодирующие белок, в образцах кожи и мышц. Таким образом исследователи точно определили молекулы РНК, кодирующие клетки для создания медленно сокращаемых мышечных волокон, что способствовало повышению выносливости сумчатых волков.

В общей сложности удалось выявить более 250 специфических для тилацина коротких молекул РНК, известных как микроРНК. Эти последовательности РНК регулируют функционирование клеток, говорит Мармол-Санчес.

Биолог развития из Университета Мельбурна в Австралии, не участвовавший в исследовании, Эндрю Паск заявил, что "это впечатляющие результаты". По его словам, многие исследователи даже не ищут СНК.

"Он гораздо менее стабилен, чем ДНК" , — объяснил ученый.

К тому же, результаты поражают вдвойне, учитывая, что образцы тасманийского тигра в музее хранились при комнатной температуре, а не в стерильных или замороженных условиях.

Паск и другие исследователи надеются возродить популяцию сумчатых волков в ближайшем будущем.

Напомним, ученые обнаружили остатки жуткого хищника, царившего до динозавров.

В то же время стало известно, что ученые бьют тревогу из-за ускорения гибели дикой природы.