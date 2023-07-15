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Военно-учетные документы: для чего они нужны

15 июля 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Военно-учетные документы: для чего они нужны
Военный билет. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине к военно-учетным документам относятся: удостоверение о приписке к призывному участку, военный билет или временное удостоверение.

Что необходимо для их оформления, разъяснили в пресс-службе Львовского ОТЦК и СП.

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Военно-учетные документы

Сообщается, что военно-учетные документы:

  • для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;
  • для военнообязанных и военнослужащих — военный билет или временное удостоверение.

Удостоверение о приписке — документ, который выдается гражданам Украины, приписанным к призывным участкам.

Приписка производится:

  • для взятия их на военный учет,
  • определение имеющихся призывных ресурсов,
  • степени пригодности к военной службе, установление образовательного уровня,
  • полученной специальности или профессии,
  • уровня физической подготовки,
  • изучение личностных качеств.

К призывным участкам ежегодно в течение января-марта приписываются допризывники, которым в год приписки исполняется 17 лет.

Какие документы нужны:

  • паспорт или свидетельство о рождении;
  • копия аттестата,
  • диплома,
  • свидетельство или справка об образовании;
  • справка с места работы или учебы с указанием должности,
  • специальность, с какого времени работает (для обучающихся — курс или класс);
  • характеристика с места работы или учебы; четыре фотографии размером 3×4 см;
  • удостоверения и справки о составлении спортивных разрядов;
  • удостоверение водителя;
  • справка о среднем заработке.

Заметим, за порчу или небрежное хранение военно-учетных документов, повлекшее потерю их, предусмотрена административная ответственность — штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, в Украине после скандала с одесским военкомом заменили более 20-ти руководителей ТЦК. Также до конца года должна пройти масштабная сверка электронного реестра военнообязанных.

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