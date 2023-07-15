Военно-учетные документы: для чего они нужны

Военный билет. Фото: Google

В Украине к военно-учетным документам относятся: удостоверение о приписке к призывному участку, военный билет или временное удостоверение.

Что необходимо для их оформления, разъяснили в пресс-службе Львовского ОТЦК и СП.

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Военно-учетные документы

Сообщается, что военно-учетные документы:

для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;

— удостоверение о приписке к призывному участку; для военнообязанных и военнослужащих — военный билет или временное удостоверение.

Удостоверение о приписке — документ, который выдается гражданам Украины, приписанным к призывным участкам.

Приписка производится:

для взятия их на военный учет,

определение имеющихся призывных ресурсов,

степени пригодности к военной службе, установление образовательного уровня,

полученной специальности или профессии,

уровня физической подготовки,

изучение личностных качеств.

К призывным участкам ежегодно в течение января-марта приписываются допризывники, которым в год приписки исполняется 17 лет.

Какие документы нужны:

паспорт или свидетельство о рождении;

копия аттестата,

диплома,

свидетельство или справка об образовании;

справка с места работы или учебы с указанием должности,

специальность, с какого времени работает (для обучающихся — курс или класс);

характеристика с места работы или учебы; четыре фотографии размером 3×4 см;

удостоверения и справки о составлении спортивных разрядов;

удостоверение водителя;

справка о среднем заработке.

Заметим, за порчу или небрежное хранение военно-учетных документов, повлекшее потерю их, предусмотрена административная ответственность — штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, в Украине после скандала с одесским военкомом заменили более 20-ти руководителей ТЦК. Также до конца года должна пройти масштабная сверка электронного реестра военнообязанных.