Военно-учетные документы: для чего они нужны
В Украине к военно-учетным документам относятся: удостоверение о приписке к призывному участку, военный билет или временное удостоверение.
Что необходимо для их оформления, разъяснили в пресс-службе Львовского ОТЦК и СП.
Военно-учетные документы
Сообщается, что военно-учетные документы:
- для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;
- для военнообязанных и военнослужащих — военный билет или временное удостоверение.
Удостоверение о приписке — документ, который выдается гражданам Украины, приписанным к призывным участкам.
Приписка производится:
- для взятия их на военный учет,
- определение имеющихся призывных ресурсов,
- степени пригодности к военной службе, установление образовательного уровня,
- полученной специальности или профессии,
- уровня физической подготовки,
- изучение личностных качеств.
К призывным участкам ежегодно в течение января-марта приписываются допризывники, которым в год приписки исполняется 17 лет.
Какие документы нужны:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- копия аттестата,
- диплома,
- свидетельство или справка об образовании;
- справка с места работы или учебы с указанием должности,
- специальность, с какого времени работает (для обучающихся — курс или класс);
- характеристика с места работы или учебы; четыре фотографии размером 3×4 см;
- удостоверения и справки о составлении спортивных разрядов;
- удостоверение водителя;
- справка о среднем заработке.
Заметим, за порчу или небрежное хранение военно-учетных документов, повлекшее потерю их, предусмотрена административная ответственность — штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Напомним, в Украине после скандала с одесским военкомом заменили более 20-ти руководителей ТЦК. Также до конца года должна пройти масштабная сверка электронного реестра военнообязанных.