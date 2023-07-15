Військово-облікові документи: для чого вони потрібні
В Україні до військово-облікових документів належить: посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення.
Що потрібно для їх оформлення, роз'яснили у пресслужбі Львівського ОТЦК та СП.
Військово-облікові документи
Повідомляється, що військово-облікові документи це:
- для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;
- для військовозобов'язаних та військовослужбовців — військовий квиток або тимчасове посвідчення.
Посвідчення про приписку — документ, який видається громадянам України, приписаним до призовних дільниць.
Приписка проводиться:
- для взяття їх на військовий облік,
- визначення наявних призовних ресурсів,
- ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня,
- здобутої спеціальності або професії,
- рівня фізичної підготовки,
- вивчення особистих якостей.
До призовних дільниць щороку протягом січня — березня приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років.
Які документи потрібні:
- паспорт або свідоцтво про народження;
- копія атестата,
- диплома,
- свідоцтва чи довідка про освіту;
- довідка з місця роботи або навчання із зазначенням посади,
- фаху, з якого часу працює (для тих, хто навчається — курс або клас);
- характеристика з місця роботи або навчання; чотири фотографії розміром 3×4 см;
- посвідчення і довідки про складання спортивних розрядів;
- посвідчення водія;
- довідка про середній заробіток.
Зауважимо, за псування або недбале зберігання військово-облікових документів, яке спричинило втрату їх, передбачена адміністративна відповідальність — штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, в Україні після скандалу із одеським військкомом замінили понад 20 керівників ТЦК. Також до кінця року має пройти масштабна звірка електронного реєстру військовозобов’язаних.