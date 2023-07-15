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Військово-облікові документи: для чого вони потрібні

15 липня 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Військово-облікові документи: для чого вони потрібні
Війський квиток. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні до військово-облікових документів належить: посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Що потрібно для їх оформлення, роз'яснили у пресслужбі Львівського ОТЦК та СП.

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Військово-облікові документи

Повідомляється, що військово-облікові документи це:

  • для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;
  • для військовозобов'язаних та військовослужбовців — військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Посвідчення про приписку — документ, який видається громадянам України, приписаним до призовних дільниць.

Приписка проводиться:

  • для взяття їх на військовий облік,
  • визначення наявних призовних ресурсів,
  • ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня,
  • здобутої спеціальності або професії,
  • рівня фізичної підготовки,
  • вивчення особистих якостей.

До призовних дільниць щороку протягом січня — березня приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років.

Які документи потрібні:

  • паспорт або свідоцтво про народження;
  • копія атестата,
  • диплома,
  • свідоцтва чи довідка про освіту;
  • довідка з місця роботи або навчання із зазначенням посади,
  • фаху, з якого часу працює (для тих, хто навчається — курс або клас);
  • характеристика з місця роботи або навчання; чотири фотографії розміром 3×4 см;
  • посвідчення і довідки про складання спортивних розрядів;
  • посвідчення водія;
  • довідка про середній заробіток.

Зауважимо, за псування або недбале зберігання військово-облікових документів, яке спричинило втрату їх, передбачена адміністративна відповідальність — штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, в Україні після скандалу із одеським військкомом замінили понад 20 керівників ТЦК. Також до кінця року має пройти масштабна звірка електронного реєстру військовозобов’язаних.

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