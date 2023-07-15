Військово-облікові документи: для чого вони потрібні

Війський квиток. Фото: Google

В Україні до військово-облікових документів належить: посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Що потрібно для їх оформлення, роз'яснили у пресслужбі Львівського ОТЦК та СП.

Читайте також:

Військово-облікові документи

Повідомляється, що військово-облікові документи це:

для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;

— посвідчення про приписку до призовної дільниці; для військовозобов'язаних та військовослужбовців — військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Посвідчення про приписку — документ, який видається громадянам України, приписаним до призовних дільниць.

Приписка проводиться:

для взяття їх на військовий облік,

визначення наявних призовних ресурсів,

ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня,

здобутої спеціальності або професії,

рівня фізичної підготовки,

вивчення особистих якостей.

До призовних дільниць щороку протягом січня — березня приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років.

Які документи потрібні:

паспорт або свідоцтво про народження;

копія атестата,

диплома,

свідоцтва чи довідка про освіту;

довідка з місця роботи або навчання із зазначенням посади,

фаху, з якого часу працює (для тих, хто навчається — курс або клас);

характеристика з місця роботи або навчання; чотири фотографії розміром 3×4 см;

посвідчення і довідки про складання спортивних розрядів;

посвідчення водія;

довідка про середній заробіток.

Зауважимо, за псування або недбале зберігання військово-облікових документів, яке спричинило втрату їх, передбачена адміністративна відповідальність — штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, в Україні після скандалу із одеським військкомом замінили понад 20 керівників ТЦК. Також до кінця року має пройти масштабна звірка електронного реєстру військовозобов’язаних.