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В Україні пройде масштабна перевірка реєстру військовозобов'язаних

14 липня 2023 10:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Україні пройде масштабна перевірка реєстру військовозобов'язаних
Очільники ТЦК на нараді у Міноборони. Фото: Facebook Ганни Маляр
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В Україні після скандалу із одеським військкомом замінили понад 20 керівників ТЦК. Також до кінця року має пройти масштабна звірка електронного реєстру військовозобов’язаних.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages.

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Зміни у керівництві ТЦК

Після скандалу з одеським військкомом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужений змінив уже 25 керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Був замінений, зокрема, і очільник Одеського ТЦК Євген Борисов.

Його замінив один із найкращих командирів бойових бригад.

Також усіх працівників ТЦК, які за винагороду допомагали уникати мобілізації, будуть притягати до кримінальної відповідальності.

Масштабні перевірки

Крім того, в Україні до кінця поточного року планують провести детальну звірку електронного реєстру військовозобов’язаних.

Цей реєстр мають звірити із іншими державними електронними реєстрами.

Це допоможе виявити тих громадян, які ухиляються від військового обліку.

Нагадаємо, що чоловіки у віці від 18 до 60 років мають перебувати на військовому обліку, якщо у них немає підстав для виключення з нього законним чином. Проте на військовий облік стають далеко не всі, хто зобов’язаний це робити.

Що буде, якщо людина не стала вчасно на військовий облік, та які покарання передбачено за це законом, розповідав в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько.

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