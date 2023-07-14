В Украине пройдет масштабная проверка реестра военнообязанных

Руководители ТЦК на совещании в Минобороны. Фото: Facebook Анны Маляр

В Украине после скандала с одесским военкомом заменили более 20-ти руководителей ТЦК. Также до конца года должна пройти масштабная сверка электронного реестра военнообязанных.

Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

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Изменения в руководстве ТЦК

После скандала с одесским военкомом главнокомандующий ВСУ Валерий Залуженый сменил уже 25 руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Был заменен, в частности, и глава Одесского ТЦК Евгений Борисов.

Его заменил один из лучших командиров боевых бригад.

Также всех работников ТЦК, которые за вознаграждение помогали избегать мобилизации, будут привлекать к уголовной ответственности.

Масштабные проверки

Кроме того, в Украине до конца текущего года планируется провести детальную сверку электронного реестра военнообязанных.

Этот реестр должен быть сверен с другими государственными электронными реестрами.

Это поможет выявить уклоняющихся от военного учета граждан.

Напомним, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны состоять на военном учете, если у них нет оснований для исключения из него законным образом. Однако на военный учет становятся далеко не все, кто обязан это делать.

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