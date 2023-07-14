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В Украине пройдет масштабная проверка реестра военнообязанных

14 июля 2023 10:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Украине пройдет масштабная проверка реестра военнообязанных
Руководители ТЦК на совещании в Минобороны. Фото: Facebook Анны Маляр
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Украине после скандала с одесским военкомом заменили более 20-ти руководителей ТЦК. Также до конца года должна пройти масштабная сверка электронного реестра военнообязанных.

Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

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Изменения в руководстве ТЦК

После скандала с одесским военкомом главнокомандующий ВСУ Валерий Залуженый сменил уже 25 руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Был заменен, в частности, и глава Одесского ТЦК Евгений Борисов.

Его заменил один из лучших командиров боевых бригад.

Также всех работников ТЦК, которые за вознаграждение помогали избегать мобилизации, будут привлекать к уголовной ответственности.

Масштабные проверки

Кроме того, в Украине до конца текущего года планируется провести детальную сверку электронного реестра военнообязанных.

Этот реестр должен быть сверен с другими государственными электронными реестрами.

Это поможет выявить уклоняющихся от военного учета граждан.

Напомним, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны состоять на военном учете, если у них нет оснований для исключения из него законным образом. Однако на военный учет становятся далеко не все, кто обязан это делать.

Что будет, если человек не стал вовремя на военный учет, и какие наказания предусмотрены законом, рассказывал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько.

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