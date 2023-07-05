Как защитить свои права, когда работники ТЦК врываются в жилье — объяснение юриста

Сотрудник ТЦК выписывает повестку военнообязанному. Фото: vn.20minut.ua

Недавно в Украине прогремел еще один громкий скандал с работниками ТЦК — в Хмельницкой области военные ворвались в дом военнообязанного и устроили жесткую словесную перепалку. Видео инцидента распространил блоггер и политолог Андрей Смолий.

После этого, конечно, украинцы задались вопросом, кто прав в этой ситуации, имеют ли право работники ТЦК заходить в жилье и как действовать в такой ситуации в рамках закона. На эти вопросы ответил известный адвокат Ростислав Кравец в комментарии ТСН.ua.

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Правозащитник подчеркнул, что в соответствии с действующим законодательством Украины, такие действия сотрудников ТЦК и СП однозначно можно трактовать как незаконные.

"Закон об этом говорит, что заходить в дом представители ТЦК не имели права. Фактически они нарушили закон. Заходить в помещение у них только по решению суда. Их действия можно расценивать как незаконное проникновение в жилье", — говорит Кравец.

Адвокат отмечает, что проникать в жилье без решения суда правоохранительные структуры вправе, если есть угроза жизни или имел место вызов.

"Но это касается правоохранителей, а не представителей военкомата. То есть, имеет место превышение власти и служебных полномочий", — объясняет правовед.

По словам Ростислава Кравца, если военнообязанные оказались в такой ситуации, слышат угрозы от работников ТЦК и урегулировать вопрос мирным путем не получается, владелец жилья имеет полное право вызвать полицию, а также обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного правонарушения. Важно все фиксировать на видео.

В течение 24 часов гражданину следует самостоятельно проконтролировать открытие производства. Если этого не произошло, необходимо будет писать заявление следственному судье райсуда. Однако в дальнейшем процедура достаточно сложная и потребует немалых средств.

Адвокат юридической компании RIYAKO&PARTNERS Николай Максимов считает, что на практике уголовной или административной ответственности не будет. Случаи превышения служебных полномочий сотрудниками ТЦК, которые получили общественную огласку, заканчиваются внутренними расследованиями в рамках ТЦК. Военнослужащие получают дисциплинарные меры. В редких случаях возможно увольнение.

Напомним, мы писали, что в Хмельницкой области работники местной ТЦК попали в скандал после того, как ворвались в частный дом. Они срочно должны были вручить повестку проживавшему там мужчине.

Ранее в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат Игорь Ясько рассказал, как написать заявление о неправомерных действиях сотрудников ТЦК.

Также мы сообщали, как поступать украинцам, когда работники территориальных центров отбирают телефоны и личные вещи.