Як захистити свої права, коли працівники ТЦК вриваються до житла — пояснення юриста

Співробітник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному. Фото: vn.20minut.ua

Нещодавно в Україні прогримів ще один гучний скандал з працівниками ТЦК — у Хмельницькій області військкоми увірвалися до будинку військовозобов'язаного й влаштували жорстку словесну перепалку. Відео інциденту поширив блогер і політолог Андрій Смолій.

Після цього, звичайно, українці задались питанням, хто правий у цій ситуації, чи мають право працівники ТЦК заходити до житла та як діяти у такій ситуації у рамках закону. На ці питання відповів відомий адвокат Ростислав Кравець в коментарі ТСН.ua.

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"Закон про це каже, що заходити до будинку представники ТЦК не мали права. Фактично вони порушили закон. Заходити до приміщення вони мають тільки за рішенням суду. Їхні дії можна розцінювати як незаконне проникнення до житла", — каже Кравець.

Адвокат зазначає, що проникати до житла без рішення суду правоохоронні структури мають право, якщо є загроза життю чи мав місце виклик.

"Але це стосується правоохоронців, а не представників військкомату. Тобто має місце перевищення влади та службових повноважень", — пояснює правознавець.

За словами Ростислава Кравця, якщо військовозобов'язані опинилися у такій ситуації, чують погрози від працівників ТЦК та врегулювати питання мирним шляхом не виходить, власник житла має повне право викликати поліцію, а також звернутися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення. Важливо все фіксувати на відео.

Впродовж 24 годин громадянину слід самостійно проконтролювати відкриття провадження. Якщо ж цього не сталося, необхідно буде писати заяву слідчому судді райсуду. Проте надалі процедура досить складна й вимагатиме немаленьких коштів.

Адвокат юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS Микола Максимов вважає, що на практиці кримінальної або адміністративної відповідальності не буде. Випадки щодо перевищення службових повноважень співробітниками ТЦК, які набули суспільного розголосу, закінчуються внутрішніми розслідуваннями в межах ТЦК. Військкоми отримують дисциплінарні заходи. У поодиноких випадках можливе звільнення.

Нагадаємо, ми писали, що на Хмельниччині працівники місцевої ТЦК потрапили у скандал після того, як увірвалися до приватного будинку. Вони терміново мали вручити повістку чоловіку, який там проживав.

Раніше в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE адвокат Ігор Ясько розповів, як написати заяву про неправомірні дії співробітників ТЦК.

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