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Тренировки для занятых — как находить время в плотном графике

20 февраля 2025 06:03
Анита Луценко - соучредительница фитнес-приложения WOW Body
Анита Луценко
соучредительница фитнес-приложения WOW Body
Как можно совмещать тренировки и работу - советы
Графика Новини.LIVE
Анита Луценко - соучредительница фитнес-приложения WOW Body
Анита Луценко
соучредительница фитнес-приложения WOW Body

С ростом темпа жизни все больше людей ищут способы поддерживать форму без изнурительных часов в спортзале. Короткие, но интенсивные тренировки становятся популярной альтернативой традиционным занятиям. Возникает вопрос: что эффективнее — часами работать над телом или уделять всего 15 минут в день, но регулярно?

Как человек с бешеным графиком, я очень хорошо знаю, как это — пытаться найти время на спорт. Это как чистить зубы: мы не делаем это час раз в неделю, а уделяем несколько минут каждый день. Именно этот принцип мы вместе с командой закладывали в приложение WOWBODY, которое помогает поддерживать форму без изнурительных тренировок в зале.

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Действительно ли 15 минут в день достаточно?

Давайте сравним: два часа в зале в неделю — это 120 минут тренировок плюс время на дорогу. Зато 15 минут ежедневно — это 105 минут, но без лишних затрат времени. Впечатляет, правда? Это могут быть короткие, но эффективные тренировки, которые можно выполнять дома, на отдыхе или даже в гостиничном номере во время командировки.

Человек, который будет заниматься ежедневно хотя бы 15 минут, обязательно будет оставаться в отличной физической форме. Это не особый случай, это стиль жизни. К тому же короткие, но регулярные нагрузки помогают избежать переутомления и перегрузки мышц, что часто случается при длительных, но редких тренировках.

Как найти время на спорт в плотном графике?

Самый эффективный лайфхак — планировать тренировки, так же как и другие дела. Впишите их в ежедневник: как посещение врача или важную встречу. Когда вы определяете конкретное время, тренировка становится приоритетом, а не делом, которое нужно "где-то втиснуть" в день.

Можно ли заменить зал тренировками дома?

В спортзале мы используем тренажеры для набора мышечной массы, но для здорового и функционального тела достаточно и собственного веса. Добавьте коврик, резинку для ног и гантели по 3-4 кг — и вы полностью автономны.

Домашние тренировки могут быть даже эффективнее, ведь вы экономите время и занимаетесь в комфортных условиях. Главное — придерживаться программы и регулярно менять нагрузку, чтобы избежать привыкания мышц к однообразным упражнениям.

Как сделать домашние тренировки не скучными?

Главное — иметь четкую программу. Готовые тренировочные комплексы, разработанные профессионалами, значительно упрощают процесс. Например, в нашем приложении есть разные варианты для дома: силовые по 15 минут, программа для женщин 40+, курс "Здоровая спина" и многие другие. Они продуманы так, чтобы каждому занимающемуся не пришлось придумывать что-то самостоятельно. Кроме того, тренировки можно разнообразить: менять типы упражнений, использовать любимую музыку или привлекать друзей и семью — вместе всегда интереснее!

Как сделать тренировку привычкой?

Просто начать. Не ждать мотивации, не откладывать. Я постоянно говорю о том, что именно действие рождает желание продолжать. Забудьте о фразе "я не могу" — мы сильнее, чем кажется!

Важно создать комфортные условия для старта: определить удобное время, подготовить место для занятий и выбрать программу, которая вам нравится. Сперва важно найти радость в движении, а уже потом стремиться к результатам. И помните: даже маленький шаг приближает вас к большой цели!

спорт работа украинцы здоровье тренировки

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