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Тренування для зайнятих — як знаходити час серед щільного графіка

20 лютого 2025 06:03
Аніта Луценко - співзасновниця фітнес-застосунку WOW Body
Аніта Луценко
співзасновниця фітнес-застосунку WOW Body
Як можна поєднувати тренування та роботу - поради
Графіка Новини.LIVE
Аніта Луценко - співзасновниця фітнес-застосунку WOW Body
Аніта Луценко
співзасновниця фітнес-застосунку WOW Body

Зі зростанням темпу життя все більше людей шукають способи підтримувати форму без виснажливих годин у спортзалі. Короткі, але інтенсивні тренування стають популярною альтернативою традиційним заняттям. Виникає питання: що ефективніше — годинами працювати над тілом чи приділяти всього 15 хвилин на день, але регулярно?

Як людина з шаленим графіком, я дуже добре знаю, як це — намагатися знайти час на спорт. Це як чистити зуби: ми не робимо це годину раз на тиждень, а приділяємо кілька хвилин щодня. Саме цей принцип ми разом з командою закладали у застосунок WOWBODY, який допомагає підтримувати форму без виснажливих тренувань у залі.

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Чи справді 15 хвилин на день достатньо?

Давайте порівняємо: дві години в залі на тиждень — це 120 хвилин тренувань плюс час на дорогу. Натомість 15 хвилин щодня — це 105 хвилин, але без зайвих витрат часу. Вражає, правда?  Це можуть бути короткі, але ефективні тренування, які можна виконувати вдома, на відпочинку чи навіть у готельному номері під час відрядження.

Людина, яка займатиметься щодня хоча б 15 хвилин, обов'язково залишатиметься в чудовій фізичній формі. Це не особливий випадок, це стиль життя. До того ж короткі, але регулярні навантаження допомагають уникнути перевтоми та перевантаження м’язів, що часто трапляється при тривалих, але рідкісних тренуваннях.

Як знайти час на спорт у щільному графіку?

Найефективніший лайфхак — планувати тренування, так само як і інші справи. Впишіть їх у щоденник: як відвідування лікаря чи важливу зустріч. Коли ви визначаєте конкретний час, тренування стає пріоритетом, а не справою, яку потрібно "десь втиснути" у день.

Чи можна замінити зал тренуваннями вдома?

У спортзалі ми використовуємо тренажери для набору м’язової маси, але для здорового та функціонального тіла достатньо й власної ваги. Додайте килимок, гумку для ніг і гантелі по 3-4 кг — і ви повністю автономні.

Домашні тренування можуть бути навіть ефективнішими, адже ви економите час і займаєтесь у комфортних умовах. Головне — дотримуватись програми та регулярно змінювати навантаження, щоб уникнути звикання м’язів до одноманітних вправ.

Як зробити домашні тренування не нудними?

Головне — мати чітку програму. Готові тренувальні комплекси, розроблені професіоналами, значно спрощують процес. Наприклад, у нашому застосунку є різні варіанти для дому:  силові по 15 хвилин, програма для жінок 40+, курс "Здорова спина" та багато інших. Вони продумані так, щоб кожному, хто займається, не довелося вигадувати щось самостійно. Крім того, тренування можна урізноманітнити: змінювати типи вправ, використовувати улюблену музику або залучати друзів і родину — разом завжди цікавіше!

Як зробити тренування звичкою?

Просто почати. Не чекати мотивації, не відкладати. Я постійно говорю про те, що саме дія народжує бажання продовжувати. Забудьте про фразу "я не можу" — ми сильніші, ніж здається!

Важливо створити комфортні умови для старту: визначити зручний час, підготувати місце для занять і вибрати програму, яка вам до вподоби. Спершу важливо знайти радість у русі, а вже потім прагнути результатів. І пам’ятайте: навіть маленький крок наближає вас до великої мети!
 

спорт робота українці здоров'я тренування

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06:30 Чи законною є ВЛК, пройдена в чужому ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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