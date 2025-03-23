Погода в Україні 24 березня — детальний прогноз від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Чоловіки йдуть вулицею під час зливи. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 24 березня, буде хмарною та вітряною. У деяких областях варто чекати на +16 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 24 березня

За прогнозами синоптиків, у понеділок в Україні очікується хмарна погода. Дощі пройдуть у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях, а вдень також на Чернігівщині та Сумщині.

На решті території опадів не прогнозується. Вітер південно-східний, 7–12 м/с, з поривами до 15–20 м/с у більшості регіонів, крім Прикарпаття, Закарпаття та Луганщини.

Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °C, на сході місцями буде близько 0 °C.

Вдень повітря прогріється до +7…+12 °C, а в західних і південно-західних областях стовпчики термометрів піднімуться до +11…+16 °C.

Прогноз погоди на 24 березня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Вдень 24 березня в Україні, крім Прикарпаття, Закарпаття та Луганщини очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності — жовтий.

Синоптики попереджають, що сильний вітер може спричинити пошкодження ліній електропередач, повалення дерев та ускладнення руху транспорту, особливо на відкритих ділянках доріг. Водіям та пішоходам слід бути особливо обережними, а мешканцям рекомендується прибрати з балконів та подвір’їв предмети, які може зірвати вітер. У разі надзвичайних ситуацій варто звертатися до екстрених служб.

Попередження про сильні пориви вітру 24 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, у 24 березня в Україні очікується тепла, але вітряна погода. Дощі пройдуть у західних та північних областях, на решті території буде сухо.

Температура повітря прогріється до +10…+16 °C, проте від Чернігівщини до Одещини буде трохи прохолодніше. У Києві прогнозується дощ, сильний вітер та +11 °C.

Карта температур. Фото: Наталка Діденко

Раніше синоптики попереджали, що тиждень в Україні розпочнеться з дощів та сильних вітрів.

А в Одесі синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки на 24 березня.