Погода в Украине 24 марта - подробный прогноз от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Мужчины идут по улице во время ливня. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 24 марта, будет облачной и ветреной. В некоторых областях стоит ожидать +16 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 24 марта

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Украине ожидается облачная погода. Дожди пройдут в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях, а днем также на Черниговщине и Сумщине.

На остальной территории осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с в большинстве регионов, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганщины.

Температура воздуха ночью составит +2...+7 °C, на востоке местами будет около 0 °C.

Днем воздух прогреется до +7...+12 °C, а в западных и юго-западных областях столбики термометров поднимутся до +11...+16 °C.

Прогноз погоды на 24 марта. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Днем 24 марта в Украине, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганщины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают, что сильный ветер может привести к повреждению линий электропередач, падению деревьев и затруднению движения транспорта, особенно на открытых участках дорог. Водителям и пешеходам следует быть особенно осторожными, а жителям рекомендуется убрать с балконов и дворов предметы, которые может сорвать ветер. В случае чрезвычайных ситуаций следует обращаться в экстренные службы.

Предупреждение о сильных порывах ветра 24 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, в 24 марта в Украине ожидается теплая, но ветреная погода. Дожди пройдут в западных и северных областях, на остальной территории будет сухо.

Температура воздуха прогреется до +10...+16 °C, однако от Черниговщины до Одесской области будет немного прохладнее. В Киеве прогнозируется дождь, сильный ветер и +11 °C.

Карта температур. Фото: Наталка Диденко

Ранее синоптики предупреждали, что неделя в Украине начнется с дождей и сильных ветров.

А в Одессе синоптики объявили желтый уровень опасности на 24 марта.