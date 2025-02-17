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Лубинец объяснил, как теперь будут определять инвалидность

17 февраля 2025 10:11
Карина Приходько - Редактор
Ликвидация МСЭК — как теперь будут определять инвалидность
Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
Карина Приходько - Редактор

После ликвидации медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) из-за коррупционных скандалов в Украине уже с 1 января действуют новые правила оформления инвалидности. Основные изменения включают введение новой системы оценивания.

Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец в понедельник, 17 февраля.

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Что будет вместо МСЭК

Лубинец рассказал, что отныне вместо МСЭК будет оценивание повседневного функционирования человека экспертными командами врачей на базе многопрофильных больниц. В то же время вместо бумажного процесса будет введена электронная система. Отмечается, что это минимизирует коррупционные злоупотребления и позволит отследить все этапы по рассмотрению дела.

"Оценивание будут проводить многопрофильные команды врачей-практиков на базе больниц, а не отдельные организации МСЭК. Состав врачей не будет оставаться постоянным, как это было раньше, а будет определяться под каждый отдельный случай", — пояснил омбудсмен.

Какие документы подавать для оценки

Для того, чтобы врачи рассмотрели и оценили, нужно ли человеку инвалидность, необходимо подать следующие документы:

  • личные документы (паспорт, РНОКПП, военный билет);
  • медицинские документы (выписки из амбулаторной карты, заключения врачей и результаты инструментальных или лабораторных исследований, индивидуальный реабилитационный план (при наличии), предварительные выводы и справки МСЭК (при наличии);
  • документы, подтверждающие причины инвалидности (постановление ВВК или решение врачебно-консультационной комиссии об установленной инвалидности ребенку).

Процесс подачи документов

По словам Лубинца, после того, как у человека есть все необходимые документы, сначала нужно обратиться к своему врачу. Он сформирует электронное направление и добавит все документы для рассмотрения экспертной командой. Уже после этого администратор заведения проверит электронное заявление и направит дело в очередь.

"Электронная система поставит дело в доступный промежуток времени команде, которая является профильной для основного состояния или заболевания человека. Система только пришлет уведомление на электронную почту пациента или заказное письмо о форме, время и место оценки", — говорится в сообщении.

Решение экспертной команды придет на электронную почту или заказным письмом гражданину, который подавал запрос. Также оно появится в кабинете лечащего врача в электронной системе. Отмечается, что дополнительно необходимая информация будет автоматически подаваться в Министерство социальной политики Украины для использования при назначении выплат, вспомогательных средств реабилитации или социальных услуг.

Напомним, врач МСЭК в Сумах вымогала взятки на виллу в Италии. Она организовала схему "заработка" на людях с инвалидностью.

Также мы писали, как подтвердить в ТЦК инвалидность. Для этого людям достаточно будет иметь пенсионное удостоверение.

коррупция Украина инвалидность Дмитрий Лубинец МСЭК

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