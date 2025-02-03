Підтвердження інвалідності в ТЦК - як ТЦК оформить без МСЕК

Ліквідація МСЕК — як підтвердити у ТЦК інвалідність
Навіть після ліквідації МСЕК та відтермінування повторного медогляду для людей з інвалідністю, ці громадяни можуть підтвердити ТЦК факт своєї інвалідності. Для цього їм достатньо буде мати пенсійне посвідчення.
Про це повідомляло Міністерство охорони здоров’я.
Відстрочка після ліквідації МСЕК
Військовозобов’язані громадяни, які мали пройти медогляд для продовження інвалідності, отримали відтермінування до 30 червня.
Це пов’язано із ліквідацією системи МСЕК.
У МОЗ пояснили, як у такій ситуації довести факт інвалідності співробітникам ТЦК.
Який документ доводить інвалідність
За інформацією Міністерства охорони здоров’я, для цього достатньо буде пенсійного посвідчення.
Термін дії, зазначений у посвідченні фактично і є строком, на який продовжили інвалідність та виплату пенсії з інвалідності.
Тому для представників ТЦК буде достатньо факту наявності пенсійного посвідчення у громадянина з інвалідністю.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як отримати групу інвалідності після реформи МСЕК.
Додамо, ми повідомляли про те, які саме структури замінили МСЕК з початку 2025 року.
Читайте Новини.LIVE!