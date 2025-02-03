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Ліквідація МСЕК — як підтвердити у ТЦК інвалідність

3 лютого 2025 16:08
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Підтвердження інвалідності в ТЦК - як ТЦК оформить без МСЕК
Перевірка документів співробітниками ТЦК. Фото: znaj.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Навіть після ліквідації МСЕК та відтермінування повторного медогляду для людей з інвалідністю, ці громадяни можуть підтвердити ТЦК факт своєї інвалідності. Для цього їм достатньо буде мати пенсійне посвідчення.

Про це повідомляло Міністерство охорони здоров’я.

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Відстрочка після ліквідації МСЕК

Військовозобов’язані громадяни, які мали пройти медогляд для продовження інвалідності, отримали відтермінування до 30 червня.

Це пов’язано із ліквідацією системи МСЕК.

У МОЗ пояснили, як у такій ситуації довести факт інвалідності співробітникам ТЦК.

Який документ доводить інвалідність

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, для цього достатньо буде пенсійного посвідчення.

Термін дії, зазначений у посвідченні фактично і є строком, на який продовжили інвалідність та виплату пенсії з інвалідності.

Тому для представників ТЦК буде достатньо факту наявності пенсійного посвідчення у громадянина з інвалідністю.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як отримати групу інвалідності після реформи МСЕК.

Додамо, ми повідомляли про те, які саме структури замінили МСЕК з початку 2025 року.

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