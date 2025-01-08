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Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

8 січня 2025 06:32
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
МСЕК по-новому — як отримати інвалідність та що зміниться для пацієнтів
Лікар в кабінеті оформлює документи. Фото: varta1
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщині стартувала реформа медико-соціальної експертизи (МСЕК). Реформа передбачає заміну традиційної МСЕК на більш сучасну та прозору систему.

Як отримати інвалідність на Львівщині, що для цього потрібно зробити пацієнту та який лікар має право скерувати документи на МСЕК, розповіла в інтерв'ю Новини.LIVE директорка департаменту охорони здоров'я Львівської ОВА Наталія Літвінська. 

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З 1 січня 2025 року у Львівській області стартувала реформа медико-соціальної експертизи (МСЕК). У межах змін затверджено перелік із 13 медичних закладів в кожному районі області та у Львові на базі Першого ТМО, де працюватимуть експертні команди, каже Літвінська.

"Пацієнти можуть звертатися до будь-якого з медзакладів, враховуючи профіль комісії та наявність вільних місць. Тобто, онкологічна комісія буде на базі онкоцентру, кардіо-неврологічна комісія — на базі кардіоцентру. А львівський район буде поділений між госпіталем ветеранів війни та обласною клінічною лікарнею", — каже Літвінська.

Прозорість і цифровізація

Експертні команди формуються з лікарів, які активно ведуть медичну практику. Усі направлення створюються виключно в електронній системі, що мінімізує корупційні ризики та забезпечує прозорість процесу. 

"Раніше документи на МСЕК оформляли сімейні лікарі, а сьогодні лікуючим лікарем виступає вузький спеціаліст і в окремих випадках сімейний лікар. Тобто на МСЕК пацієнта може скеровувати вузький спеціаліст, голова ВЛК і лікуючий лікар. Але в більшості випадках має скеровувати вузький спеціаліст. Якщо травматологія  — травматолог, кардіологія  — кардіолог. І так далі", — наголошує начальниця департаменту.

Зі слів Літвінської, лікуючий лікар (вузький спеціаліст) оформляє електронне скерування на медичну комісію. Подає документи пацієнта, які мають бути актуальними (до 4 місяців), а їхній розгляд комісією займає до 30 днів. У разі неправильного оформлення пакет документів повертається на доопрацювання протягом 5 днів. 

"І далі пацієнта інформують про ухвалене рішення комісії. Це може бути лист на електронну пошту або замовним листом. Якщо пацієнт не згідний з рішенням, він має право його оскаржити в Науководослідному інституті в Дніпрі, який визначений МОЗом як експертний центр. Скерувати скаргу може сам пацієнт або його лікуючий лікар", — наголошує начальниця департаменту.

Нагадаємо, ми раніше писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів деталі щодо реформи МСЕК.

Ми також писали, як оскаржити рішення експертної команди.

Львів Україна реформи медицина лікарі МСЕК

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