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Як оскаржити рішення експертної команди — покрокове пояснення

3 січня 2025 22:09
Андрій Плахонін - Редактор
Оскарження рішення експертної команди — як це зробити
Жінка підписує документи на прийомі в лікаря. Фото: Pexels
Андрій Плахонін - Редактор

З 1 січня в Україні ліквідували МСЕК. Натомість почали створювати експертні команди. Рішення, які вони винесуть також можна оскаржити.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я у п'ятницю, 3 січня.

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Як оскаржити рішення експертної команди

Якщо людина не згодна з рішенням експертної команди, вона може подати скаргу. Зробити це можна буде:

  • у паперовій формі — надіславши скаргу поштою до Центру оцінювання функціонального стану особи;
  • в електронній формі — звернувшись до лікуючого лікаря, який має оформити скаргу в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи.

Скарги будуть розглядати експертні команди Центру оцінювання. Така процедура має тривати не більше 30 календарних днів. Подати ж скаргу потрібно протягом 40 календарних днів з моменту надсилання витягу з рішення експертної команди. Скарга має містити:

  • ПІБ скаржника;
  • адресу проживання або перебування;
  • контактні дані (телефон, email);
  • вимоги та їх обґрунтування;
  • дату складання скарги.

За результатами розгляду скарги Центр оцінювання може прийняти такі рішення:

  • про підтвердження оскаржуваного рішення;
  • про скасування оскаржуваного рішення;
  • про формування нового рішення (у такому разі експертна команда Центру оцінювання повинна сама й ухвалити нове рішення за результатами оцінювання скаржника).

Чи можна подати скаргу після визначеного терміну

Людина може подати в електронній або паперовій формі клопотання про поновлення строку у Центр оцінювання. Однак зробити це можна, якщо строк подання скарги було пропущено з поважних причин (відрядження, тимчасова непрацездатність, проходження військової служби). До клопотання необхідно додати копії документів, які підтвердять наявність поважних причин.

"Центр оцінювання розглядатиме такі клопотання протягом п'яти робочих днів і буде повідомляти про своє рішення поштою або через електронну систему. Якщо строк поновлено, скаргу необхідно подати протягом 10 робочих днів після отримання відповідного повідомлення від Центру оцінювання", — зазначають у МОЗ.

Як будуть розглядати скарги

Розгляд скарг може відбуватися очно, заочно або із використанням засобів телемедицини. Експертна команда Центру оцінювання проаналізує документи, заслухає пояснення скаржника чи його уповноваженого представника. За потреби можуть провести повторне оцінювання. Для цього людину направлять у заклад охорони здоров'я.

Якщо людина, що оскаржує рішення експертної комісії, відмовиться від медичного обстеження або ж не прибуде на нього (крім випадків відрядження, тимчасової непрацездатності чи мобілізації скаржника) експертна команда Центру оцінювання приймає рішення про скасування рішення.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року в Україні замість медико-соціальної експертизи впровадили цифрову систему оцінювання повсякденного функціонування людини. Вона буде діяти на базі багатопрофільних лікарень.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що медико-соціальні експертні комісії передали незавершені справи про встановлення інвалідності до експертних комісій у лікарнях.

МОЗ лікарні медицина лікарі скарги МСЕК

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