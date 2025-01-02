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Нові формати — як у 2025 році встановлюватимуть інвалідність

2 січня 2025 16:15
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Дистанційний медогляд — українцям можуть встановити інвалідність заочно
Людина в інвалідній колясці. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

З 1 січня 2025 року в Україні замість медико-соціальної експертизи буде впроваджено цифрову систему оцінювання повсякденного функціонування людини, що діятиме на базі багатопрофільних лікарень.

Про те, кому у 2025 році можуть встановити інвалідність заочно, пояснили в Telegram-каналі "Ти ж Юрист".

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За даними Міністерства охорони здоров’я, процес оцінювання функціональних можливостей людини може здійснюватися кількома способами залежно від потреб пацієнта та обставин:

  1. Очний формат — безпосередньо в медичному закладі.
  2. Дистанційний формат — із застосуванням телемедичних технологій.
  3. Заочний формат — без особистої присутності пацієнта, лише на основі поданих документів.
  4. Виїзний формат — за місцем проживання або лікування пацієнта.

Коли інвалідність можуть встановити заочно

Процедура заочного оцінювання функціональних можливостей проводиться без участі пацієнта чи його представника. Цей підхід переважно застосовуватимуть для військовослужбовців, учасників бойових дій та пацієнтів із серйозними діагнозами, які підтверджені відповідними медичними документами. До діагнозів, що дозволяють використовувати заочний формат, належать:

  1. Туберкульоз.
  2. Втрата кінцівок.
  3. Хвороби печінки.
  4. Вроджені патології.
  5. Хвороби крові та системи кровотворення.
  6. Захворювання, що супроводжуються геміплегією, параплегією або тетраплегією.
  7. Стан після трансплантації органів чи встановлення кардіостимулятора.
  8. Злоякісні новоутворення III-IV стадії (підтверджені результатами КТ/МРТ чи гістологічними дослідженнями).

Заочний формат застосовується лише за згодою пацієнтів, які не наполягають на очному оцінюванні. Цей метод дозволяє оперативно ухвалювати рішення, економлячи час як пацієнтів, так і експертів. Для проведення процедури необхідно забезпечити повноту та правдивість усіх медичних документів, що подаються для розгляду.

Раніше ми писали, що у 2025 році в Україні можуть запровадити суттєві зміни в пенсійній системі, що зачеплять і виплати за інвалідністю. Це планується в рамках пенсійної реформи, яка має набути чинності з 1 липня наступного року.

Також ми розповідали, що починаючи з 1 січня 2025 року скасовано медико-соціальну експертизу (МСЕК). Її місце займе нова система визначення інвалідності, яка обіцяє бути більш прозорою, сучасною та захищеною від корупції.

інвалідність допомога особа з інвалідністю МСЕК соціальний захист

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