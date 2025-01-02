Дистанционный медосмотр — украинцам могут установить инвалидность заочно

Человек в инвалидной коляске. Фото: Pexels

С 1 января 2025 года в Украине вместо медико-социальной экспертизы будет внедрена цифровая система оценивания повседневного функционирования человека, которая будет действовать на базе многопрофильных больниц.

О том, кому в 2025 году могут установить инвалидность заочно, объяснили в Telegram-канале "Ты же Юрист" .

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Как будут устанавливать инвалидность в 2025 году

По данным Министерства здравоохранения, процесс оценивания функциональных возможностей человека может осуществляться несколькими способами в зависимости от потребностей пациента и обстоятельств:

Очный формат — непосредственно в медицинском заведении. Дистанционный формат — с применением телемедицинских технологий. Заочный формат — без личного присутствия пациента, только на основе представленных документов. Выездной формат — по месту жительства или лечения пациента.

Когда инвалидность может быть установлена заочно

Процедура заочной оценки функциональных возможностей проводится без участия пациента или его представителя. Этот подход в основном будут применяться для военнослужащих, участников боевых действий и пациентов с серьезными диагнозами, подтвержденными соответствующими медицинскими документами. К диагнозам, позволяющим использовать заочный формат, относятся:

Туберкулез. Утрата конечностей. Болезни печени. Врожденные патологии. Болезни крови и системы кроветворения. Заболевания, сопровождающиеся гемиплегией, параплегией или тетраплегией. Состояние после трансплантации органов или установки кардиостимулятора. Злокачественные новообразования III-IV стадии (подтверждены результатами КТ/МРТ или гистологическими исследованиями).

Заочный формат применяется только с согласия пациентов, не настаивающих на очной оценке. Этот метод позволяет оперативно принимать решения, экономя время как пациентов, так и экспертов. Для проведения процедуры необходимо обеспечить полноту и правдивость всех медицинских документов, подаваемых для рассмотрения.

Ранее мы писали, что в 2025 году в Украине могут ввести существенные изменения в пенсионной системе, которые затронут и выплаты по инвалидности. Это планируется в рамках пенсионной реформы, которая должна вступить в силу с 1 июля следующего года.

Также мы рассказывали, что начиная с 1 января 2025 года отменена медико-социальная экспертиза (МСЭК). Ее место займет новая система определения инвалидности, обещающая быть более прозрачной, современной и защищенной от коррупции.