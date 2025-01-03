Обжалование решения экспертной команды — как это сделать

Женщина подписывает документы на приеме у врача. Фото: Pexels

С 1 января в Украине ликвидировали МСЕК. Вместо этого начали создавать экспертные команды. Решения, которые они вынесут также можно обжаловать.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения в пятницу, 3 января.

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Как обжаловать решение экспертной команды

Если человек не согласен с решением экспертной команды, он может подать жалобу. Сделать это можно будет:

в бумажной форме — отправив жалобу по почте в Центр оценивания функционального состояния лица;

в электронной форме — обратившись к лечащему врачу, который должен оформить жалобу в электронной системе по оценке повседневного функционирования лица.

Жалобы будут рассматривать экспертные команды Центра оценивания. Такая процедура должна длиться не более 30 календарных дней. Подать же жалобу нужно в течение 40 календарных дней с момента отправки выписки из решения экспертной команды. Жалоба должна содержать:

Скарга должна содержать:

ФИО;

адрес проживания или пребывания;

контактные данные (телефон, email);

требования и их обоснование;

дату составления жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы Центр оценивания может принять следующие решения:

о подтверждении обжалуемого решения;

об отмене обжалуемого решения;

о формировании нового решения (в таком случае экспертная команда Центра оценивания должна сама и принять новое решение по результатам оценивания жалобщика).

Можно ли подать жалобу после определенного срока

Человек может подать в электронной или бумажной форме ходатайство о восстановлении срока в Центр оценивания. Однако сделать это можно, если срок подачи жалобы был пропущен по уважительным причинам (командировка, временная нетрудоспособность, прохождение военной службы). К ходатайству необходимо приложить копии документов, которые подтвердят наличие уважительных причин.

"Центр оценивания будет рассматривать такие ходатайства в течение пяти рабочих дней и будет сообщать о своем решении по почте или через электронную систему. Если срок восстановлен, жалобу необходимо подать в течение 10 рабочих дней после получения соответствующего уведомления от Центра оценивания", — отмечают в Минздраве.

Как будут рассматривать жалобы

Рассмотрение жалоб может происходить очно, заочно или с использованием средств телемедицины. Экспертная команда Центра оценивания проанализирует документы, заслушает объяснения жалобщика или его уполномоченного представителя. При необходимости могут провести повторное оценивание. Для этого человека направят в учреждение здравоохранения.

Если человек, оспаривающий решение экспертной комиссии, откажется от медицинского обследования или не прибудет на него (кроме случаев командировки, временной нетрудоспособности или мобилизации жалобщика) экспертная команда Центра оценивания принимает решение об отмене решения.

Если человек, оспаривающий решение экспертной комиссии, откажется от медицинского обследования или не прибудет на него (кроме случаев командировки, временной нетрудоспособности или мобилизации жалобщика).

Напомним, с 1 января 2025 года в Украине вместо медико-социальной экспертизы внедрили цифровую систему оценки повседневного функционирования человека. Она будет действовать на базе многопрофильных больниц.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что медико-социальные экспертные комиссии передали незавершенные дела об установлении инвалидности в экспертные комиссии в больницах.