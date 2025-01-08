МСЭК по-новому — как получить инвалидность и что изменится для пациентов

Врач в кабинете оформляет документы. Фото: varta1

На Львовщине стартовала реформа медико-социальной экспертизы (МСЭК). Реформа предусматривает замену традиционной МСЭК на более современную и прозрачную систему.

Как получить инвалидность на Львовщине, что для этого нужно сделать пациенту и какой врач имеет право направить документы на МСЭК рассказала в интервью Новини.LIVE директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Наталья Литвинская.

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С 1 января 2025 года во Львовской области стартовала реформа медико-социальной экспертизы (МСЭК). В рамках изменений утвержден перечень из 13 медицинских учреждений в каждом районе области и во Львове на базе Первого ТМО, где будут работать экспертные команды, говорит Литвинская.

"Пациенты могут обращаться в любое из медучреждений, учитывая профиль комиссии и наличие свободных мест. То есть, онкологическая комиссия будет на базе онкоцентра, кардио неврологическая комиссия на базе кардиоцентра. А львовский район будет поделен между госпиталем ветеранов войны и областной клинической больницей", — говорит Литвинская.

Прозрачность и цифровизация

Экспертные команды формируются из врачей, которые активно ведут медицинскую практику. Все направления создаются исключительно в электронной системе, что минимизирует коррупционные риски и обеспечивает прозрачность процесса.

"Ранее документы на МСЭК оформляли семейные врачи, а сегодня лечащим врачом выступает узкий специалист и в отдельных случаях семейный врач. То есть, на МСЭК пациента может направлять узкий специалист, председатель ВВК и лечащий врач. Но в большинстве случаях должен направлять узкий специалист. Если травматология — травматолог, кардиология — кардиолог. И так далее", — отмечает начальница департамента.

По словам Литвинской, лечащий врач (узкий специалист) оформляет электронное направление на медицинскую комиссию. Подает документы пациента, которые должны быть актуальными (до 4 месяцев), а их рассмотрение комиссией занимает до 30 дней. В случае неправильного оформления пакет документов возвращается на доработку в течение 5 дней.

"И далее пациента информируют о принятом решении комиссии. Это может быть письмо на электронную почту или заказным письмом. Если пациент не согласен с решением, он имеет право его обжаловать в Научно-исследовательском институте в Днепре, который определен Минздравом как экспертный центр. Направить жалобу может сам пациент или его лечащий врач", — отмечает начальница департамента.

Напомним, мы ранее писали, что прем'ер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал детали относительно реформы МСЭК.

Мы также писали, как обжаловать решение экспертной команды.