Подтверждение инвалидности в ТЦК - как ТЦК оформит без МСЭК

Проверка документов сотрудниками ТЦК. Фото: znaj.ua

Даже после ликвидации МСЭК и отсрочки повторного медосмотра для людей с инвалидностью, эти граждане могут подтвердить ТЦК факт своей инвалидности. Для этого им достаточно будет иметь пенсионное удостоверение.

Об этом сообщало Министерство здравоохранения.

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Отсрочка после ликвидации МСЭК

Военнообязанные граждане, которые должны были пройти медосмотр для продления инвалидности, получили отсрочку до 30 июня.

Это связано с ликвидацией системы МСЭК.

В Минздраве объяснили, как в такой ситуации доказать факт инвалидности сотрудникам ТЦК.

Какой документ доказывает инвалидность

По информации Министерства здравоохранения, для этого достаточно будет пенсионного удостоверения.

Срок действия, указанный в удостоверении, фактически и является сроком, на который продлили инвалидность и выплату пенсии по инвалидности.

Поэтому для представителей ТЦК будет достаточно факта наличия пенсионного удостоверения у гражданина с инвалидностью.

Напомним, мы ранее писали о том, как получить группу инвалидности после реформы МСЭК.

Добавим, мы сообщали о том, какие именно структуры заменили МСЭК с начала 2025 года.