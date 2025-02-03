Подтверждение инвалидности в ТЦК - как ТЦК оформит без МСЭК

Ликвидация МСЭК — как подтвердить в ТЦК инвалидность
Даже после ликвидации МСЭК и отсрочки повторного медосмотра для людей с инвалидностью, эти граждане могут подтвердить ТЦК факт своей инвалидности. Для этого им достаточно будет иметь пенсионное удостоверение.
Об этом сообщало Министерство здравоохранения.
Отсрочка после ликвидации МСЭК
Военнообязанные граждане, которые должны были пройти медосмотр для продления инвалидности, получили отсрочку до 30 июня.
Это связано с ликвидацией системы МСЭК.
В Минздраве объяснили, как в такой ситуации доказать факт инвалидности сотрудникам ТЦК.
Какой документ доказывает инвалидность
По информации Министерства здравоохранения, для этого достаточно будет пенсионного удостоверения.
Срок действия, указанный в удостоверении, фактически и является сроком, на который продлили инвалидность и выплату пенсии по инвалидности.
Поэтому для представителей ТЦК будет достаточно факта наличия пенсионного удостоверения у гражданина с инвалидностью.
Напомним, мы ранее писали о том, как получить группу инвалидности после реформы МСЭК.
Добавим, мы сообщали о том, какие именно структуры заменили МСЭК с начала 2025 года.
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