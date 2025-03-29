Как преодолеть страх перемен и начать новую жизнь — действенные советы

Девушка и бабочки. Фото: Freepik

Неуверенность и страх перемен могут сдерживать вас от нового этапа в жизни. Узнайте, как преодолеть внутренние барьеры, повысить самооценку и сделать первый шаг к настоящим изменениям.

Информацию опубликовали на YouTube канале Марина Кисадели.



Если вас спросить: "Вы довольны своей жизнью?", что вы ответите? Сейчас такое время, что очень многие люди скажут "нет". Но если человек недоволен, важно понять почему.

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Иллюстрация подавленного психологического состояния. Фото: Freepik

Допустим, вам не нравится ваша работа. Кажется, ее можно сменить в любой момент. Но если у вас низкая самооценка, страх неизвестности или неуверенность в себе, вы боитесь уйти. На старом месте все привычно, пусть и не идеально. А вдруг на новом месте не получится? А что если через месяц уволят?

Мужчина за столом. Фото: Freepik

То же самое касается и личных отношений. Человек может оставаться в несчастливом союзе просто потому, что не верит, что заслуживает лучшего. Он боится одиночества, думает, что больше никогда не встретит "такого классного" партнера. Хотя это — иллюзия, порожденная низкой самооценкой.

Если в вашей жизни есть сферы, в которых вы чем-то недовольны, но не меняете ситуацию, значит, где-то есть страх или внутренняя неуверенность.

Как наладить отношения с собой

Когда человек задумывается о том, что его не устраивает собственная жизнь, но объективно боится что-то менять, он уже на пути к осознанию.

Найти ответы вы сможете на занятиях с психологом, которые помогут:

понять свои истинные желания;

повысить самооценку и самоценность;

избавиться от страха перемен;

научиться строить здоровые отношения с собой и окружающими.

Со временем вам перестает быть страшно двигаться вперед и менять свою жизнь так, чтобы быть счастливыми.

Почему психология — это не о советах, а об отношениях с собой

Психотерапия не учит давать советы. Она помогает понять самого себя. Вы начинаете принимать решения, исходя не из чужих ожиданий, а из своих истинных желаний.

Какой главный сигнал, что вы готовы к переменам

У каждого свой жизненный путь, но есть один показатель, который всегда говорит о вашей внутренней готовности. Когда у вас появляется желание изменить свою жизнь и жить так, как вы хотите, это и есть главный сигнал, что вы готовы работать над собой.

Как работает энергия благодарности

Пока вы идете к цели, важно с благодарностью принимать и то, что вы уже имеете.

Если вы говорите:

"Я благодарен за то, что имею, но хочу большего" — вы наполняетесь энергией для новых свершений.

Если же ваше состояние:

"Мне не нравится моя жизнь, все плохо, я немедленно все изменю!" — энергия будет совсем другой. Это борьба, а не созидание.

Даже если кажется, что у вас нет ничего, подумайте: "У меня есть жизнь. У меня есть мысли. А значит, у меня есть возможность что-то изменить."

Девушка в желтых очках. Фото: Freepik

С благодарностью к тому, что уже есть, и с осознанием, что все в ваших руках, каждый из нас имеет силу менять свою жизнь. Но сначала важно честно посмотреть на нее и понять, что именно мы хотим изменить.

Если вы чувствуете, что готовы двигаться вперед, не бойтесь обращаться за поддержкой. Главное — начать, а дальше изменения станут частью вашего пути.

Как точно понять, что вы готовы к переменам

Если кажется, что у вас нет ресурсов, возможностей или вы потеряли слишком много, посмотрите на тех, кто смог начать сначала и достичь невиданных высот. История знает множество людей, которые оказались на самом дне, но не сдались.

Вот лишь несколько примеров:

1. Опра Уинфри — от нищеты и насилия до самой влиятельной женщины мира

Опра родилась в очень бедной семье, выросла в среде насилия и дискриминации. Она пережила тяжелые травмы, потеряла ребенка в 14 лет, жила без денег. Когда она начала работать на телевидении, ее уволили, сказав, что она не подходит для экрана.

Опра Уинфри. Фото: из сети

Но она не опустила руки. Она создала собственное шоу, которое стало самым популярным в мире, построила бизнес-империю и стала миллиардершей. Опра — яркий пример того, что нет ситуаций, из которых невозможно выбраться.

2. Стив Джобс — уволен из собственной компании, но вернулся и изменил мир

Он создал Apple, но в 30 лет его выгнали из собственной компании. Представьте — вас отстраняют от того, что вы же сами создали.

Стив Джобс. Фото: из сети

Но он не сломался. Он основал Pixar и NeXT, а через несколько лет Apple выкупила NeXT, и Джобс триумфально вернулся. Именно после этого он создал iPhone, iPad и другие продукты, которые сделали Apple самой дорогой компанией в мире.

3. Джим Керри — от жизни в машине до голливудской звезды

Сейчас Джим Керри — один из самых известных комедийных актеров мира. Но когда-то он жил в фургоне вместе со своей семьей, потому что они не могли позволить себе аренду жилья. Он работал уборщиком, чтобы помогать родителям.

Джим Керри. Фото: из сети

Несмотря на это, он верил в свой талант. Однажды, еще будучи никому не известным актером, Джим написал себе чек на 10 миллионов долларов за "актерские услуги", поставил дату — 1994 год и положил в кошелек.

Через несколько лет он получил первый крупный контракт в Голливуде, а его зарплата за фильм "Тупой и еще тупее" составила именно 10 миллионов долларов.

4. Говард Шульц — мальчик из бедного района, который создал Starbucks

Говард Шульц вырос в бедной семье в Бруклине. Его отец работал водителем грузовика, и семья едва сводила концы с концами.

Говард Шульц. Фото: из сети.

Однажды Говард увидел небольшой кофейный магазин и понял, что хочет сделать кофе не просто напитком, а культурой. Он хотел, чтобы люди приходили в кафе не просто выпить кофе, а получить атмосферу и уют.

Он купил маленькую сеть Starbucks, которая тогда имела всего несколько магазинчиков, и превратил ее в глобальную империю с тысячами кофеен по всему миру.

5. Уолт Дисней — банкрот, которого считали неудачником

Сейчас имя Диснея знает каждый, но мало кто знает, что его первая компания обанкротилась. Он переехал в Голливуд без денег, без поддержки, с чемоданом старых рисунков.

Уолт Дисней. Фото: из сети.

Когда он принес свои идеи студиям, ему говорили: "У тебя нет таланта", "Твои мультфильмы никому не интересны". Но он не сдался и создал персонажа, которого мы знаем сегодня — Микки Мауса.

Впоследствии он создал империю Disney, которая изменила анимацию и кинематограф навсегда.

Что объединяет всех этих людей

Они все пережили падение, потеряли все или начинали с нуля. Но они не остановились, потому что верили в свой путь.



У каждого из этих людей был момент, когда они сидели в темной комнатке поздно вечером и никто о них даже не знал. Это не значит, что прямо сейчас нужно бежать куда-то к успешному успеху. Нет. У каждого свой путь, но важно понимать, чего хотите именно ВЫ.

Если вам кажется, что сейчас у вас нет сил или возможностей, это не значит, что их не будет завтра. Главное — не опускать рук и начать хотя бы с маленького шага.



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