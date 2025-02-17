Ліквідація МСЕК — як тепер визначатимуть інвалідність

Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Після ліквідації медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) через корупційні скандали в Україні вже з 1 січня діють нові правила оформлення інвалідності. Основні зміни включають запровадження нової системи оцінювання.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у понеділок, 17 лютого.

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Що буде замість МСЕК

Лубінець розповів, що відтепер замість МСЕК буде оцінювання повсякденного функціонування людини експертними командами лікарів на базі багатопрофільних лікарень. Водночас замість паперового процесу буде запроваджено електронну систему. Зазначається, що це мінімізує корупційні зловживання та дозволить відстежити всі етапи щодо розгляду справи.

"Оцінювання проводитимуть багатопрофільні команди лікарів-практиків на базі лікарень, а не окремі організації МСЕК. Склад лікарів не залишатиметься сталим, як це було раніше, а визначатиметься під кожен окремий випадок", — пояснив омбудсман.

Які документи подавати для оцінювання

Для того, аби лікарі розглянули та оцінили, чи потрібно людині інвалідність, необхідно подати наступні документи:

особисті документи (паспорт, РНОКПП, військовий квиток);

медичні документи (виписки з амбулаторної карти, висновки лікарів та результати інструментальних чи лабораторних досліджень, індивідуальний реабілітаційний план (за наявності), попередні висновки та довідки МСЕК (за наявності);

документи, що підтверджують причини інвалідності (постанова ВЛК або рішення лікарсько-консультаційної комісії про встановлену інвалідність дитині).

Процес подання документів

За словами Лубінця, після того, як у людини є усі необхідні документи, спершу потрібно звернутися до свого лікаря. Він сформує електронне направлення та додасть усі документи для розгляду експертною командою. Вже після цього адміністратор закладу перевірить електронну заяву та направить справу в чергу.

"Електронна система поставить справу у доступний проміжок часу команді, яка є профільною для основного стану чи захворювання людини. Система лише надішле сповіщення на електронну пошту пацієнта або рекомендований лист про форму, час і місце оцінювання", — йдеться у повідомленні.

Рішення експертної команди прийде на електронну пошту чи рекомендованим листом громадянину, який подавав запит. Також воно з'явиться у кабінеті лікуючого лікаря в електронній системі. Зазначається, що додатково необхідна інформація буде автоматично подаватися до Міністерства соціальної політики України для використання при призначенні виплат, допоміжних засобів реабілітації чи соціальних послуг.

Нагадаємо, лікарка МСЕК в Сумах навимагала хабарів на віллу в Італії. Вона організувала схему "заробітку" на людях з інвалідністю.

Також ми писали, як підтвердити у ТЦК інвалідність. Для цього людям достатньо буде мати пенсійне посвідчення.