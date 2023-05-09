Как вырастить богатый урожай огурцов?

Как выращивать огурцы: 7 лайфхаков
Старт сезона огурцов уже не за горами. Традиционно этот овощ сажают в конце мая, впрочем, ранние сорта можно сажать в теплицах уже сейчас. Сегодня расскажем вам о 7 лайхаках, которые помогут вырастить богатейший урожай.
Об урожае писали "Hyser".
Как вырастить урожай огурцов?
1. Выберите правильный сорт. Выберите сорт, который отвечает вашим потребностям (например, маринование или нарезка). Например, если вы планируете мариновать или консервировать огурцы, следует выбрать сорт с тонкой кожицей, которая хорошо пропускает жидкость. Если же кожура будет слишком толстой, то огурцы не промаринуются и быстро испортятся.
2. Обеспечьте достаточное количество солнечного света. Огурцы — это очень теплолюбивые растения, поэтому место "края огорода" для них точно не подойдет. Эти растения следует посадить на участке, получающем по крайней мере 6-8 часов прямого солнечного света.
3. Правильно поливайте. Огурцы — это сочный овощ, требующий регулярного полива. Впрочем, чрезмерный полив может быть столь же вредным, столь и недостаточный, поэтому обильно поливайте растения один или два раза в неделю в зависимости от погодных условий. Убедитесь, что почва хорошо дренирует, ведь огурцы не любят "сидеть в воде".
4. Поддерживайте свои растения. Огуречная лиана может вырасти достаточно длинной и тяжелой, поэтому необходимо обеспечить ей сопротивление. Чтобы держать растения в вертикальном положении и предотвратить спутывание и повреждение лиан используйте колья, решетки или клетки.
5. Огурцы нуждаются в регулярной подкормке чтобы хорошо расти. Используйте сбалансированное удобрение каждые 2-3 недели в течение вегетационного периода (весной и летом). Для правильной дозировки следуйте инструкциям, указанным на упаковке удобрения.
6. Собирайте урожай правильно. Огурцы следует собирать когда они еще маленькие и нежные. Регулярно проверяйте свои растения и срывайте огурцы сразу же, кака только они достигнут размера 5-8 сантиметров в длину. Кстати, это поможет увеличить урожай, ведь ресурс, который растение потратило бы на увеличение готовых огурцов, пойдет на формирование новых.
7. Борьба с вредителями и болезнями. На огурцы могут напасть такие вредители как тля, огуречные жуки и паутинный клещ, а также болезни типа мучнистой росы. Регулярно осматривайте свои растения и если вы заметили какие-либо признаки заражения, используйте естественные или химические методы борьбы с вредителями и болезнями.
Следуя этим семи лайфхакам вы сможете вырастить полезные и вкусные огурцы на огороде или в комнате. Уделите растению немного внимания и вы будете наслаждаться обильным урожаем свежих огурцов все лето! Кстати, недавно мы писали о том, какое растение, посаженное на вашем участке, навсегда выгонит оттуда всех вредителей!