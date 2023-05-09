Как вырастить богатый урожай огурцов?

Как вырастить огурцы? Фото: Pexels

Старт сезона огурцов уже не за горами. Традиционно этот овощ сажают в конце мая, впрочем, ранние сорта можно сажать в теплицах уже сейчас. Сегодня расскажем вам о 7 лайхаках, которые помогут вырастить богатейший урожай.

Об урожае писали "Hyser".

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Как вырастить урожай огурцов?

1. Выберите правильный сорт. Выберите сорт, который отвечает вашим потребностям (например, маринование или нарезка). Например, если вы планируете мариновать или консервировать огурцы, следует выбрать сорт с тонкой кожицей, которая хорошо пропускает жидкость. Если же кожура будет слишком толстой, то огурцы не промаринуются и быстро испортятся.

2. Обеспечьте достаточное количество солнечного света. Огурцы — это очень теплолюбивые растения, поэтому место "края огорода" для них точно не подойдет. Эти растения следует посадить на участке, получающем по крайней мере 6-8 часов прямого солнечного света.

3. Правильно поливайте. Огурцы — это сочный овощ, требующий регулярного полива. Впрочем, чрезмерный полив может быть столь же вредным, столь и недостаточный, поэтому обильно поливайте растения один или два раза в неделю в зависимости от погодных условий. Убедитесь, что почва хорошо дренирует, ведь огурцы не любят "сидеть в воде".

Лайфхаки для огурцов Фото: Pexels

4. Поддерживайте свои растения. Огуречная лиана может вырасти достаточно длинной и тяжелой, поэтому необходимо обеспечить ей сопротивление. Чтобы держать растения в вертикальном положении и предотвратить спутывание и повреждение лиан используйте колья, решетки или клетки.

5. Огурцы нуждаются в регулярной подкормке чтобы хорошо расти. Используйте сбалансированное удобрение каждые 2-3 недели в течение вегетационного периода (весной и летом). Для правильной дозировки следуйте инструкциям, указанным на упаковке удобрения.

6. Собирайте урожай правильно. Огурцы следует собирать когда они еще маленькие и нежные. Регулярно проверяйте свои растения и срывайте огурцы сразу же, кака только они достигнут размера 5-8 сантиметров в длину. Кстати, это поможет увеличить урожай, ведь ресурс, который растение потратило бы на увеличение готовых огурцов, пойдет на формирование новых.

7. Борьба с вредителями и болезнями. На огурцы могут напасть такие вредители как тля, огуречные жуки и паутинный клещ, а также болезни типа мучнистой росы. Регулярно осматривайте свои растения и если вы заметили какие-либо признаки заражения, используйте естественные или химические методы борьбы с вредителями и болезнями.

Следуя этим семи лайфхакам вы сможете вырастить полезные и вкусные огурцы на огороде или в комнате. Уделите растению немного внимания и вы будете наслаждаться обильным урожаем свежих огурцов все лето! Кстати, недавно мы писали о том, какое растение, посаженное на вашем участке, навсегда выгонит оттуда всех вредителей!