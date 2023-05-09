Як виростити багатий урожай огірків?

Як виростити огірки? Фото: Pexels

Старт сезону огірків — вже не за горами. Традиційно цей овоч садять в кінці травня, втім, ранні сорти можна садити в теплиці вже зараз. Сьогодні розповімо вам про 7 лайхаків, які допоможуть виростити багатющий урожай.

Про урожай писали "Hyser".

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Як виростити урожай огірків?

1. Виберіть правильний сорт. Виберіть сорт, який відповідає вашим потребам (наприклад, маринування чи нарізка). Наприклад, якщо ви плануєте маринувати чи консервувати огірки, то слід обрати сорт із тонкою шкіркою, яка гарно пропускає рідину. Якщо ж шкірка буде надто товстою, то огірки не промаринуються і швидко зіпсуються.

2. Забезпечте достатню кількість сонячного світла. Огірки — це дуже теплолюбиві рослини, тому місце "скраю городу" для них точно не підійде. Ці рослини слід посадити на ділянці, яка отримує принаймні 6-8 годин прямого сонячного світла.

3. Правильно поливайте. Огірки — це соковитий овоч, що потребує регулярного поливу. Втім, надмірний полив може бути таким же шкідливим, як і недостатній. Рясно поливайте рослини один або два рази на тиждень залежно від погодних умов. Переконайтеся, що ґрунт добре дренує, оскільки огірки не люблять "стояти у воді".

Лайфхаки для огірків. Фото: Pexels

4. Підтримуйте свої рослини. Огіркова ліана може вирости досить довгою та важкою, тому потрібно забезпечити їй опору. Щоб тримати рослини у вертикальному положенні та запобігти сплутуванню й пошкодженню ліан використовуйте кілки, решітки або клітки.

5. Огірки потребують регулярного підживлення, щоб добре рости. Використовуйте збалансоване добриво кожні 2-3 тижні протягом вегетаційного періоду (навесні та влітку). Для правильного дозування дотримуйтесь інструкцій на упаковці добрива.

6. Збирайте урожай правильно. Огірки слід збирати коли вони ще маленькі й ніжні. Регулярно перевіряйте свої рослини та збирайте огірки, коли вони досягнуть розміру 5-8 сантиметрів у довжину. До речі, це допоможе збільшити урожай, адже ресурс, який рослина витратила б на збільшення вже готових огірків, піде на формування нових.

7. Боротьба зі шкідниками та хворобами. На огірки можуть напасти такі шкідники як попелиця, огіркові жуки та павутинний кліщ, а також хвороб на зразок борошнистої роси. Регулярно оглядайте свої рослини та якщо ви помітили будь-які ознаки зараження використайте природні або хімічні методи боротьби зі шкідниками та хворобами.

Дотримуючись цих семи лайфхаків, і ви зможете виростити корисні та смачні огірки на городі чи в кімнаті. Варто тільки приділити рослині трішки уваги й ви будете насолоджуватися рясним урожаєм свіжих огірків усе літо! До речі, нещодавно ми писали про те, яка рослина, посаджена на вашій ділянці, назавжди вижене звідти всіх шкідників!