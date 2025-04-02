Данные ВВК в Резерв+ не внесли ТЦК- что должен делать гражданин

Приложение "Резерв+" для военнообязанных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Сотрудники территориального центра комплектования должны внести результаты военно-врачебной комиссии в реестр "Оберіг" и приложение "Резерв+" максимум через три дня после завершения ВВК. Юристы объяснили, что делать в ситуации, когда эти данные долгое время не вносятся.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Некоторые военнообязанные граждане жаловались, что в территориальном центре комплектования долгое время не вносили результаты военно-врачебной комиссии в реестр "Оберіг" и, соответственно, приложение "Резерв+".

"В целом сведения о ВВК должны были внесены в реестр "Оберіг" в течение 2-3 дней", — пояснил в ответе такому гражданину юрист Владислав Дерий.

Что делать, если работники ТЦК не внесли данные

Дерий также объяснил, что надо делать гражданину в ситуации, когда "Резерв+" не видит результатов военно-врачебной комиссии военнообязанного лица.

"Если уже прошло 2 недели с момента прохождения военно-врачебной космисии — отправьте заказным письмом с описью вложенного в ТЦК заявление о внесении решения ВВК в реестр "Оберіг", — посоветовал юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать, если военно-учетные данные в "Резерв+" не обновляются.

Добавим, мы сообщали о том, какие действия должен сделать военнообязанный, если у него в "Резерв+" не указано воинское звание.