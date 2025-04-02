Дані ВЛК у Резерв+ не внесли ТЦК- що має робити громадянин

ТЦК не внесли дані ВЛК в "Резерв+" — що робити
Співробітники територіального центру комплектування повинні внести результати військово-лікарської комісії до реєстру "Оберіг" та застосунку "Резерв+" максимум за три дні після завершення ВЛК. Юристи пояснили, що робити у ситуації, коли ці дані довгий час не вносяться.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Як швидко ТЦК має внести результат ВЛК до реєстру "Оберіг"
Деякі військовозобов’язані громадяни скаржилися, що у територіальному центрі комплектування довгий час не вносили результати військово-лікарської комісії до реєстру "Оберіг" та, відповідно, застосунку "Резерв+".
"Загалом відомості про ВЛК повинні були внесені до реєстру "Оберіг" протягом 2-3 днів", — пояснив у відповіді такому громадянину юрист Владислав Дерій.
Що робити, якщо працівники ТЦК не внесли дані
Дерій також пояснив, що треба робити громадянину у ситуації, коли "Резерв+" не бачить результатів військово-лікарської комісії військовозобов’язаної особи.
"Якщо вже пройшло 2 тижні з моменту проходження військово-лікарської космісії — надішліть рекомендованим листом з описом вкладеного до ТЦК заяву про внесення рішення ВЛК до реєстру "Оберіг", — порадив юрист.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити, якщо військово-облікові дані у "Резерв+" не оновлюються.
Додамо, ми повідомляли про те, які дії має зробити військовозобов’язаний, якщо у нього в "Резерв+" не вказане військове звання.
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