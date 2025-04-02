Дані ВЛК у Резерв+ не внесли ТЦК- що має робити громадянин

Застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Співробітники територіального центру комплектування повинні внести результати військово-лікарської комісії до реєстру "Оберіг" та застосунку "Резерв+" максимум за три дні після завершення ВЛК. Юристи пояснили, що робити у ситуації, коли ці дані довгий час не вносяться.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Деякі військовозобов’язані громадяни скаржилися, що у територіальному центрі комплектування довгий час не вносили результати військово-лікарської комісії до реєстру "Оберіг" та, відповідно, застосунку "Резерв+".

"Загалом відомості про ВЛК повинні були внесені до реєстру "Оберіг" протягом 2-3 днів", — пояснив у відповіді такому громадянину юрист Владислав Дерій.

Що робити, якщо працівники ТЦК не внесли дані

Дерій також пояснив, що треба робити громадянину у ситуації, коли "Резерв+" не бачить результатів військово-лікарської комісії військовозобов’язаної особи.

"Якщо вже пройшло 2 тижні з моменту проходження військово-лікарської космісії — надішліть рекомендованим листом з описом вкладеного до ТЦК заяву про внесення рішення ВЛК до реєстру "Оберіг", — порадив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити, якщо військово-облікові дані у "Резерв+" не оновлюються.

Додамо, ми повідомляли про те, які дії має зробити військовозобов’язаний, якщо у нього в "Резерв+" не вказане військове звання.