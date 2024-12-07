Дані в Резерв+ - що робити, якщо немає в програмі звання

Немає звання у "Резерв+" — які можуть виникнути проблеми
У деяких громадян в мобільному застосунку "Резерв+" може бути відсутнє військове звання. Якщо це не помилка застосунку, а порушення правил військового обліку, такого громадянина може затримати поліція.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Відсутність військового звання в "Резерв+"
Після оновлення військово-облікових даних у деяких військовозобов’язаних громадян в мобільному застосунку "Резерв+" виявляється відсутність військового звання.
Юрист Владислав Дерій пояснив, що це не є критичною проблемою.
"Поки у Вас немає оформленої відстрочки — вам можуть вручити лише повістку", — підкреслив правник.
Коли громадянина може затримати поліція
Втім, додав Дерій, це може бути не помилка застосунку, а реальне порушення правил військового обліку. І в цій ситуації реакція буде інакшою.
"Якщо ж в "Резерв+" буде писати про порушення правил військового обліку — вас можуть затримати представники поліції", — зазначив юрист.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які нові функції з’являться у "Резерв+".
Також заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що у застосунку "Резерв+" може з'явитися онлайн-трекінг повісток.
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