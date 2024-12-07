Данные в Резерв+ - что делать, если нет в программе звания

Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

У некоторых граждан в мобильном приложении "Резерв+" может отсутствовать воинское звание. Если это не ошибка приложения, а нарушение правил военного учета, такого гражданина может задержать полиция.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Отсутствие воинского звания в "Резерв+"

После обновления военно-учетных данных у некоторых военнообязанных граждан в мобильном приложении "Резерв+" обнаруживается отсутствие воинского звания.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что это не является критической проблемой.

"Пока у Вас нет оформленной отсрочки — вам могут вручить только повестку", — подчеркнул юрист.

Когда гражданина может задержать полицию

Впрочем, добавил Дерий, это может быть не ошибка приложения, а реальное нарушение правил военного учета. И в этой ситуации реакция будет иной.

"Если же в "Резерв+" будет писать о нарушении правил военного учета — вас могут задержать представители полиции", — отметил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, какие новые функции появятся у "Резерв+".

Также заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что в приложении "Резерв+" может появиться онлайн-трекинг повесток.