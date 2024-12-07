Данные в Резерв+ - что делать, если нет в программе звания

Нет звания в "Резерв+" — какие могут возникнуть проблемы
У некоторых граждан в мобильном приложении "Резерв+" может отсутствовать воинское звание. Если это не ошибка приложения, а нарушение правил военного учета, такого гражданина может задержать полиция.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Отсутствие воинского звания в "Резерв+"
После обновления военно-учетных данных у некоторых военнообязанных граждан в мобильном приложении "Резерв+" обнаруживается отсутствие воинского звания.
Юрист Владислав Дерий объяснил, что это не является критической проблемой.
"Пока у Вас нет оформленной отсрочки — вам могут вручить только повестку", — подчеркнул юрист.
Когда гражданина может задержать полицию
Впрочем, добавил Дерий, это может быть не ошибка приложения, а реальное нарушение правил военного учета. И в этой ситуации реакция будет иной.
"Если же в "Резерв+" будет писать о нарушении правил военного учета — вас могут задержать представители полиции", — отметил юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, какие новые функции появятся у "Резерв+".
Также заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что в приложении "Резерв+" может появиться онлайн-трекинг повесток.
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