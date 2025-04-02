Погода сегодня, 2 апреля, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Люди идут по городу с зонтиками под дождем. Фото: Вечерний Киев

Прогноз погоды в Украине на среду, 2 апреля, сообщили синоптики. В этот день на западные, северные, Винницкую и Черкасскую области будет влиять атмосферный фронт, там пройдет небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Утром и днем в центральных и южных областях местами ожидается туман.

Об этом во вторник, 1 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северный со скоростью 7-12 м/с. Днем в северо-западной части и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью составила +4...+5 °С. Днем ожидается +8...+13 °С, а на юге, востоке страны и Днепропетровской области +14...+19 °С. В Карпатах ночью было 0...+5 °С, днем прогнозируют +1...+6 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева 2 апреля будет облачно и ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть северный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью составила +4...+9 °С, днем будет +8...+13 °С.

В то же время в Киеве ночью фиксировалось +6...+8 °С, днем прогнозируют около +10 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в среду 2 апреля практически повсеместно в Украине будут дожди, от небольших до умеренных. Лишь в западных областях во второй половине дня осадки прекратятся. На севере и западе сегодня ожидается сильный ветер северных направлений, возможны штормовые порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха будет высокой в восточных областях, в южной части и на Днепропетровщине, и составит +14...+19 °С. В центральных областях в течение дня ожидается +10...+14 °С, а в Винницкой области лишь +7...+11 °С. В западной части преимущественно холодно - +9...+12 °С, однако на Волыни и Ровненщине температура достигнет +12...+16 °С. Холоднее всего будет в северных областях, где температура составит лишь +7...+9 °С.

В Киеве тем временем ожидается влажная погода с периодическим дождем. Будет порывистый сильный ветер, а температура воздуха днем до +9 °С.

"Ближе к пятнице в прохладных регионах потеплеет, однако уже в субботу в западных областях, а в воскресенье, 6-го апреля, практически повсеместно в Украине распространится холодная воздушная масса. Похолодание на следующей неделе усилится, будет сопровождаться вероятными ночными заморозками, усилением ветра и мокрым снегом", — добавила Диденко.

Напомним, что сегодня в Харькове и области ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +13...+18 °С.

Также мы писали, что синоптики предупредили о сильном похолодании, которое идет в Украину.