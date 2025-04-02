Погода сьогодні, 2 квітня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Люди йдуть містом з парасольками під дощем. Фото: Вечірній Київ

Прогноз погоди в Україні на середу, 2 квітня, повідомили синоптики. В цей день на західні, північні, Вінницьку і Черкаську області впливатиме атмосферний фронт, там пройде невеликий дощ. На решті території без опадів. Вранці та вдень у центральних та південних областях місцями очікується туман.

Про це у вівторок, 1 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно північний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень у північно-західній частині та в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становила +4...+5 °С. Вдень очікується +8...+13 °С, а на півдні, сході країни та Дніпропетровщині +14...+19 °С. В Карпатах вночі було 0...+5 °С, вдень прогнозують +1...+6 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва 2 квітня буде хмарно та очікується невеликий дощ. Вітер дутиме північний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі становила +4...+9 °С, вдень буде +8...+13 °С.

Водночас в Києві вночі фіксувалося +6...+8 °С, вдень прогнозують близько +10 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у середу 2 квітня практично повсюди в Україні будуть дощі, від невеликих до помірних. Лише в західних областях в другій половині дня опади припиняться. На півночі та заході сьогодні очікується сильний вітер північних напрямків, можливі штормові пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря буде високою у східних областях, у південній частині та на Дніпропетровщині, і становитиме +14...+19 °С. У центральних областях протягом дня очікується +10...+14 °С, а на Вінниччині лише +7...+11 °С. У західній частині переважно холодно — +9...+12 °С, проте на Волині та Рівненщини температура досягне +12...+16 °С. Найхолодніше буде у північних областях, де температура становитиме лише +7...+9 °С.

В Києві тим часом очікується волога погода з періодичним дощем. Буде рвучкий сильний вітер, а температура повітря вдень до +9 °С.

"Ближче до п'ятниці в прохолодних регіонах потеплішає, проте вже у суботу в західних областях, а в неділю, 6-го квітня, практично повсюди в Україні пошириться холодна повітряна маса. Похолодання на наступному тижні посилиться, супроводжуватиметься ймовірними нічними заморозками, посиленням вітру та мокрим снігом", — додала Діденко.

Нагадаємо, що сьогодні у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +13...+18 °С.

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