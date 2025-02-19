Мошеннические инвестиции: НКЦБФР внесла 6 компаний в черный список

Мошеннические инвестиции — Нацкомиссия обновила черный список
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) продолжает борьбу с финансовыми мошенниками. Регулятор обновил список ненадежных инвестиционных проектов, добавив еще шесть сомнительных компаний.
Как сообщает пресс-служба финоргана, всего в списке ненадежных инвесторов сейчас 401 SCAM-проект.
Новые подозрительные инвестпроекты
В обновленный перечень ненадежных инвестиционных проектов вошли:
- Sabre Trade Stocks;
- GTC FX;
- GreatBinary;
- WorldBinar;
- FXON;
- Arab Wealth Management; Arab Wealth Management.
Полный перечень сомнительных инвестпроектов доступен на официальном сайте НКЦБФР в разделе "Защита прав инвесторов".
Как распознать финансовое мошенничество
Нацкомиссия отмечает высокие риски, связанные с инвестированием в компании, деятельность которых не регулируется в Украине.
10 ключевых признаков мошеннических схем
- Обещание сверхприбылей. Если проект гарантирует доходность значительно выше средних банковских ставок, это явный признак мошенничества.
- Отсутствие лицензий и разрешений. Легальные инвестиционные компании имеют необходимые документы и регистрацию в соответствующих регуляторных органах.
- Агрессивный маркетинг. Скам-проекты часто используют яркую рекламу, привлекают известных блогеров и предлагают "уникальные возможности".
- Отсутствие физического офиса. Если компания работает исключительно онлайн и не имеет реальных представительств, это сигнал опасности.
- Регистрация в офшорных зонах. Многие мошеннические проекты зарегистрированы в юрисдикциях с сомнительным финансовым контролем (Сейшелы, ОАЭ, Вануату и т. д.).
- Отсутствие аккредитации инвестора. Надежные компании проверяют финансовое состояние клиента, его кредитную историю, а скам-проекты принимают всех.
- Непрозрачные биографии руководителей. Если у менеджеров отсутствует публичная история работы или информация о них размыта — это риск.
- Отсутствие подписанных документов. Все финансовые сделки должны иметь юридическую силу, подтвержденную подписями и документами.
- Предложение привлекать друзей. Сомнительные компании используют сетевой маркетинг для расширения своей базы жертв.
- Сокрытие права собственности. Отсутствие подтверждений права собственности на активы или систематических отчетов — тревожный сигнал.
Что делать, если вы стали жертвой мошенников
Если вы инвестировали деньги в сомнительный проект и подозреваете мошенничество, следует:
- немедленно обратиться в НКЦБФР и правоохранительные органы;
- проверить все документы и контракты на соответствие законодательству;
- избегать дальнейших переводов средств и не передавать личные данные.
Инвестиционные мошенники постоянно совершенствуют свои методы обмана, поэтому важно быть осторожными. Перед тем, как вкладывать деньги, стоит тщательно проверить компанию, ее лицензии и репутацию. Нацкомиссия призывает украинцев быть внимательными и пользоваться официальными ресурсами для защиты своих финансов.
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