Мошеннические инвестиции: НКЦБФР внесла 6 компаний в черный список

Гривны и евро. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) продолжает борьбу с финансовыми мошенниками. Регулятор обновил список ненадежных инвестиционных проектов, добавив еще шесть сомнительных компаний.

Как сообщает пресс-служба финоргана, всего в списке ненадежных инвесторов сейчас 401 SCAM-проект.

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В обновленный перечень ненадежных инвестиционных проектов вошли:

Sabre Trade Stocks;

GTC FX;

GreatBinary;

WorldBinar;

FXON;

Arab Wealth Management; Arab Wealth Management.

Полный перечень сомнительных инвестпроектов доступен на официальном сайте НКЦБФР в разделе "Защита прав инвесторов".

Как распознать финансовое мошенничество

Нацкомиссия отмечает высокие риски, связанные с инвестированием в компании, деятельность которых не регулируется в Украине.

10 ключевых признаков мошеннических схем

Обещание сверхприбылей. Если проект гарантирует доходность значительно выше средних банковских ставок, это явный признак мошенничества. Отсутствие лицензий и разрешений. Легальные инвестиционные компании имеют необходимые документы и регистрацию в соответствующих регуляторных органах. Агрессивный маркетинг. Скам-проекты часто используют яркую рекламу, привлекают известных блогеров и предлагают "уникальные возможности". Отсутствие физического офиса. Если компания работает исключительно онлайн и не имеет реальных представительств, это сигнал опасности. Регистрация в офшорных зонах. Многие мошеннические проекты зарегистрированы в юрисдикциях с сомнительным финансовым контролем (Сейшелы, ОАЭ, Вануату и т. д.). Отсутствие аккредитации инвестора. Надежные компании проверяют финансовое состояние клиента, его кредитную историю, а скам-проекты принимают всех. Непрозрачные биографии руководителей. Если у менеджеров отсутствует публичная история работы или информация о них размыта — это риск. Отсутствие подписанных документов. Все финансовые сделки должны иметь юридическую силу, подтвержденную подписями и документами. Предложение привлекать друзей. Сомнительные компании используют сетевой маркетинг для расширения своей базы жертв. Сокрытие права собственности. Отсутствие подтверждений права собственности на активы или систематических отчетов — тревожный сигнал.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников

Если вы инвестировали деньги в сомнительный проект и подозреваете мошенничество, следует:

немедленно обратиться в НКЦБФР и правоохранительные органы;

проверить все документы и контракты на соответствие законодательству;

избегать дальнейших переводов средств и не передавать личные данные.

Инвестиционные мошенники постоянно совершенствуют свои методы обмана, поэтому важно быть осторожными. Перед тем, как вкладывать деньги, стоит тщательно проверить компанию, ее лицензии и репутацию. Нацкомиссия призывает украинцев быть внимательными и пользоваться официальными ресурсами для защиты своих финансов.

Ранее полиция обнаружила мошенников, которые обманывали пожилых людей, присылая им посылки с биологически активными добавками. Обманутые были вынуждены заплатить за товар, который не заказывали, из-за угроз со стороны мошенников. Аферисты выманили у людей более 10 миллионов гривен, используя запугивание судебными исками и конфискацией имущества.

А в государственном Ощадбанке призвали клиентов не обвинять работников банка в мошеннических списаниях средств. По словам представителей учреждения, клиенты сами несут ответственность за неразглашение своих личных данных, которые могли попасть в руки мошенников.